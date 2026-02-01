«Европу нужно успокоить: объяснить, что мира не будет» – украинский дипломат

Вадим Москаленко.  
01.02.2026 22:12
  (Мск) , Киев
Любые мирные инициативы расхолаживают украинское общество и европейских союзников Киева.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский дипломат, бывший глава секретариата Совета Безопасности ООН Александр Мацука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надеюсь, европейские партнеры Украины забудут все обиды, забудут то, что им в время от времени забрасывает украинская власть. Нам может что-то нравиться, что-то не нравится, но если мы полностью зависим от западной помощи, если эта западная помощь всё же идет, в отличие от США. Кроме Европы, более никто и не делает для Украины. И говорить о том, что они там не вовремя или недостаточно сделали – это их тоже расхолаживает.

Во-вторых, их расхолаживает эта странная совершенно история с какими-то разговорами о мирных переговорах, поскольку то, что происходит, вовсе не является мирными переговорами. Это разговоры о том, как договариваться о мире», – сказал Мацука.

По его словам, попытки мирных контактов «расхолаживают» и украинское общество, и «союзников».

«Потому что – а почему надо сейчас делать какие-то сверх-усилия, если стороны уже могут договориться? Нам больше надо работать с нашими союзниками и быть более прозрачными и более дружественными к ним, чтобы они чувствовали, что мы ничего не скрываем и мы играем с ними на одном поле», – вещал укро-дипломат.

