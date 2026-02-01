Чичваркин предложил киевлянам отапливаться ненавистью к русским

Елена Острякова.  
01.02.2026 17:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 939
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина «выстоит», даже если понесет значительные территориальные потери.

Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина «выстоит», даже если понесет значительные территориальные потери. Об этом сбежавший в Лондон террорист...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина выстоит. Сможет ли, если продлятся боевые действия такой же интенсивности сохранить несколько городов или нет, не знаю. Но в целом как страна, безусловно, выстоит. Они нагадили столько, что одной только ненавистью можно батареи топить», – сказал Чичваркин.

Он признался, что в нем самом тоже «вскипает ненависть».

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы согреться.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить