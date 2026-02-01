Чичваркин предложил киевлянам отапливаться ненавистью к русским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина «выстоит», даже если понесет значительные территориальные потери.

Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина выстоит. Сможет ли, если продлятся боевые действия такой же интенсивности сохранить несколько городов или нет, не знаю. Но в целом как страна, безусловно, выстоит. Они нагадили столько, что одной только ненавистью можно батареи топить», – сказал Чичваркин.

Он признался, что в нем самом тоже «вскипает ненависть».

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы согреться.