Полковник Трухан: Разведка обижается на «партию и правительство» за энерго-перемирие

Объявленное энергетическое перемирие не позволило нанести удары по разведанным складам аварийных генераторов, которые Украина получила для запуска производства дронов и ремонта техники.

Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему разведка сейчас обижается на партию и правительство, потому что были запланированы удары по местам сосредоточения вот этих аварийных генераторов… Их тоже остановили», – сказал Трухан.

Впрочем, благодаря паузе разведка теперь сможет вычислить замаскированные места производств.

«Сейчас они развозят все это по производству. И наши отслеживают, куда они это поставят. Чтобы запитать сборку дронов, ремонт техники и т.д.», – рассказал Трухан.

В целом он призывает не драматизировать недельное энергетическое перемирие.