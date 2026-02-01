Полковник Трухан: Разведка обижается на «партию и правительство» за энерго-перемирие
Объявленное энергетическое перемирие не позволило нанести удары по разведанным складам аварийных генераторов, которые Украина получила для запуска производства дронов и ремонта техники.
Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почему разведка сейчас обижается на партию и правительство, потому что были запланированы удары по местам сосредоточения вот этих аварийных генераторов… Их тоже остановили», – сказал Трухан.
Впрочем, благодаря паузе разведка теперь сможет вычислить замаскированные места производств.
«Сейчас они развозят все это по производству. И наши отслеживают, куда они это поставят. Чтобы запитать сборку дронов, ремонт техники и т.д.», – рассказал Трухан.
В целом он призывает не драматизировать недельное энергетическое перемирие.
«Надо дать противнику возможность по***ться. Что-то восстановить, что-то сделать. Потом туда прилетает ракета и говорит: Всё х***я, переделывайте. Но для этого должно пройти какое-то время. И это – дело политиков обставить действия военных с точки зрения политической пользы», – рассуждал Трухан.
