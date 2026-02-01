«Теперь об этом можно говорить». Басурин о данных разведки перед началом СВО

Михаил Рябов.  
01.02.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2438
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия оттягивала начало СВО, но была вынуждена начать действовать на упреждение, поскольку разведка вскрыла не только подготовку блицкрига ВСУ против ЛДНР, но и одновременный заход на Украину военных контингентов стран НАТО.

Об этом сообщил бывший спикер армии ДНР Эдуард Басурин на стриме военкора Андрея Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия оттягивала начало СВО, но была вынуждена начать действовать на упреждение, поскольку разведка вскрыла...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы сделали первый шаг. Мы его долго оттягивали, дальше оттягивать некуда было. Кроме того, что Украина должна была пойти в наступление на наши республики – ну, мы лично видели карты…

Вторая составляющая стала известна нашей разведке. В принципе, об этом уже можно говорить.

СВР стало известно, что плацдарм на Украине планировался в полном объёме. Туда должны были заходить иностранные военные, именно уже армиями, подразделениями, а не инструкторами.

Украина хотела заключить договоры отдельно с любой отдельной страной, и они бы создавали, чтобы не как НАТО», – рассказал Басурин.

Военкор Руденко заметил, что после захода ВС РФ на Украину НАТОвцы вступать в открытое противостояние не рискнули и отказались от ввода контингента.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить