«Теперь об этом можно говорить». Басурин о данных разведки перед началом СВО

Россия оттягивала начало СВО, но была вынуждена начать действовать на упреждение, поскольку разведка вскрыла не только подготовку блицкрига ВСУ против ЛДНР, но и одновременный заход на Украину военных контингентов стран НАТО.

Об этом сообщил бывший спикер армии ДНР Эдуард Басурин на стриме военкора Андрея Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сделали первый шаг. Мы его долго оттягивали, дальше оттягивать некуда было. Кроме того, что Украина должна была пойти в наступление на наши республики – ну, мы лично видели карты… Вторая составляющая стала известна нашей разведке. В принципе, об этом уже можно говорить. СВР стало известно, что плацдарм на Украине планировался в полном объёме. Туда должны были заходить иностранные военные, именно уже армиями, подразделениями, а не инструкторами. Украина хотела заключить договоры отдельно с любой отдельной страной, и они бы создавали, чтобы не как НАТО», – рассказал Басурин.

Военкор Руденко заметил, что после захода ВС РФ на Украину НАТОвцы вступать в открытое противостояние не рискнули и отказались от ввода контингента.