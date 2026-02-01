Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главная цель боев за Купянск – сковать силы противника, которые бы он мог использовать на других направлениях.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тот же Купянск, та же Харьковская область. Ну, на мой взгляд, это такой гигантский магнит, который притягивает к себе большие резервы противника, которые мешали бы нам на других участках», – сказал Сладков.

По его словам, «речь идёт о мясорубке, которую мы устраиваем противнику на этом направлении, в том числе и, кстати, наёмникам, которые туда прут, как заведённые».

«Наёмники снова пошли, особенно Колумбия даёт бойцов своих для того, чтобы они воевали на стороне Украины. Ну, слава Богу, что они не такие бойцы, конечно. Украинцы – это да, это сила, это бойцы серьёзные, это серьёзный очень противник и враг», – сказал Сладков.

Он отметил, что за Россию воюет «действительно много добровольцев из Кубы».