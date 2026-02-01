«Наёмники снова пошли, особенно Колумбия». Сладков о мясорубке в Купянске

Михаил Рябов.  
01.02.2026 20:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1236
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главная цель боев за Купянск – сковать силы противника, которые бы он мог использовать на других направлениях.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тот же Купянск, та же Харьковская область. Ну, на мой взгляд, это такой гигантский магнит, который притягивает к себе большие резервы противника, которые мешали бы нам на других участках», – сказал Сладков.

По его словам, «речь идёт о мясорубке, которую мы устраиваем противнику на этом направлении, в том числе и, кстати, наёмникам, которые туда прут, как заведённые».

«Наёмники снова пошли, особенно Колумбия даёт бойцов своих для того, чтобы они воевали на стороне Украины. Ну, слава Богу, что они не такие бойцы, конечно. Украинцы – это да, это сила, это бойцы серьёзные, это серьёзный очень противник и враг», – сказал Сладков.

Он отметил, что за Россию воюет «действительно много добровольцев из Кубы».

Все новости за сегодня



