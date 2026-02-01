«Как я их понимаю»: Украина спит и видит нападение России на Прибалтику – Венедиктов

Украина крайне заинтересована в развязывании войны в Прибалтике.

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главный бенефициар расползания войны – это Украина. Украинской элите очень хочется втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт. Я их понимаю. Естественно: ресурсов не хватает. Хорошо бы Россия напала на Балтию. Тогда бы дядюшка Трамп понял, что его обманывали – и пришел бы всей своей авианосной группой.

Я не шучу. Это просто мечта украинского руководства – чтобы Россия что-то совершила с Балтией, Польшей, Румынией, Чехией, Венгрией, Францией», – сказал Венедиктов.