«Как я их понимаю»: Украина спит и видит нападение России на Прибалтику – Венедиктов
Украина крайне заинтересована в развязывании войны в Прибалтике.
Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Главный бенефициар расползания войны – это Украина. Украинской элите очень хочется втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт. Я их понимаю. Естественно: ресурсов не хватает. Хорошо бы Россия напала на Балтию. Тогда бы дядюшка Трамп понял, что его обманывали – и пришел бы всей своей авианосной группой.
Я не шучу. Это просто мечта украинского руководства – чтобы Россия что-то совершила с Балтией, Польшей, Румынией, Чехией, Венгрией, Францией», – сказал Венедиктов.
Он напомнил, что при любом случайном залете любой ракеты на территорию восточно-европейских стран именно Украина стремится поднять скандал.
«Российский Генштаб и российское руководство это все понимает. Силенок хватает только, чтоб продвигаться на несколько квадратных километров в месяц. Кто выгодоприобретатель этого конфликта? Украина. Кто понимает угрозу этого? Россия», – рассуждал иноагент.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: