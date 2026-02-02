В рамках передела мира, который уже начался, России придется искать союзников среди таких стран, как Индия, ведь в экономике ни США, ни Китай не будут рассматривать Москву как равноправного партнера.

Об этом в эфире видеоблога Smarent Pro заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

