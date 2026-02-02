Полковник СВР объяснил, почему России нужна Индия, а не Китай
В рамках передела мира, который уже начался, России придется искать союзников среди таких стран, как Индия, ведь в экономике ни США, ни Китай не будут рассматривать Москву как равноправного партнера.
Об этом в эфире видеоблога Smarent Pro заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Идёт такое огораживание больших территорий. Что России делать? Россия по сравнению с Китаем и Соединёнными Штатами, будучи военной сверхдержавой, экономически не тянет. Маленькая просто, 150 миллионов, маленький рынок. На маленьком рынке вы большую компанию не создадите, вы всегда упрётесь в пределы рынка.
Что России нужно делать? России нужно строить своё большое экономическое пространство, чтобы можно было иметь большой денежный поток для того, чтобы инвестировать и в свою оборонку и в науку, и в благосостояние, и в инфраструктуру и так далее. Поскольку мы не можем взять и сделать наши границы резиновыми и всех туда включить, это значит, надо договариваться. Договариваться с теми странами, которые имеют примерно ту же самую проблему, что и мы.
У них тоже чего-то не хватает, им хотелось бы своё пространство тоже увеличить, но они упираются в две проблемы: они упираются в проблему конкуренции, например, Индия в конкуренцию с Китаем, со всеми с другими и упираются в проблему технологических возможностей.
Это значит, что нам нужно найти сейчас партнёров, с которыми вместе мы будем комплиментарны, где мы можем дать им, например, ресурсы и способность обороняться, а они дадут нам возможность выйти на их рынки, использовать их ресурс населения, использовать их ресурс чего-то другого и так далее», — заявил Безруков.
