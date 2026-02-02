Полковник СВР: Украина не должна иметь выхода к морю. Вот тогда и закончим
Россия завершит спецоперацию на Украине только тогда, когда Европа перестанет представлять для нее угрозу, а Украина останется без выхода к морю, промышленного потенциала и возможности сопротивляться.
Об этом в эфире видеоблога Smarent Pro заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Либо Запад пойдёт на эти переговоры – и на наших условиях, потому что условия диктуем мы. Потому что проблема — это наша проблема. У них нет проблем с нами. Они понимают очень хорошо, что мы не являемся для них угрозой, а они являются для нас. Это значит, что, когда мы скажем, что условия достаточны для того, чтоб мы не почувствовали больше угрозы, мы закончим.
Это значит, что и Западная Европа, и страны Восточной Европы, и то, что останется от Украины, – а это уже вопрос, потому что мы уже понимаем, что четыре новых субъекта — это Россия, это не Украина, – что останется от Украины, не должно представлять для нас опасности.
Это значит, что там не должно быть ни военного, ни экономического, ни человеческого потенциала, из которого в будущем можно слепить врага, который бы для нас представлял угрозу.
То, что останется, не должно иметь ни выхода к морю, не должно иметь базы крупных индустриальных центров по Днепру, Запорожью, дальше Харькова, Николаева, Кривого Рога и так далее. И тогда мы можем сказать: «Да, хорошо. Мы можем остановиться», – заявил Безруков.
