Полковник СВР: Украина не должна иметь выхода к морю. Вот тогда и закончим

Россия завершит спецоперацию на Украине только тогда, когда Европа перестанет представлять для нее угрозу, а Украина останется без выхода к морю, промышленного потенциала и возможности сопротивляться.

Об этом в эфире видеоблога Smarent Pro заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.