Полковник СВР: Украина не должна иметь выхода к морю. Вот тогда и закончим

Анатолий Лапин.  
02.02.2026 11:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 541
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Россия завершит спецоперацию на Украине только тогда, когда Европа перестанет представлять для нее угрозу, а Украина останется без выхода к морю, промышленного потенциала и возможности сопротивляться.

Об этом в эфире видеоблога Smarent Pro заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия завершит спецоперацию на Украине только тогда, когда Европа перестанет представлять для нее угрозу,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Либо Запад пойдёт на эти переговоры – и на наших условиях, потому что условия диктуем мы. Потому что проблема — это наша проблема. У них нет проблем с нами. Они понимают очень хорошо, что мы не являемся для них угрозой, а они являются для нас. Это значит, что, когда мы скажем, что условия достаточны для того, чтоб мы не почувствовали больше угрозы, мы закончим.

Это значит, что и Западная Европа, и страны Восточной Европы, и то, что останется от Украины, – а это уже вопрос, потому что мы уже понимаем, что четыре новых субъекта — это Россия, это не Украина, – что останется от Украины, не должно представлять для нас опасности.

Это значит, что там не должно быть ни военного, ни экономического, ни человеческого потенциала, из которого в будущем можно слепить врага, который бы для нас представлял угрозу.

То, что останется, не должно иметь ни выхода к морю, не должно иметь базы крупных индустриальных центров по Днепру, Запорожью, дальше Харькова, Николаева, Кривого Рога и так далее. И тогда мы можем сказать: «Да, хорошо. Мы можем остановиться», – заявил Безруков.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить