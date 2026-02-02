Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина истощена не сможет дальше воевать с Россией, поэтому нужен мир даже ценой потери территорий.

Об этом в интервью британской газете The Independent заявил гауляйтер Николаевской области Виталий Ким, назначенный на должность диктатором Владимиром Зеленским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интервью опубликовано под примечательным заголовком: «Ключевой союзник Зеленского предупреждает, что мирное соглашение с Украиной должно ставить интересы людей выше интересов земли».

Издание называет Кима «восходящей звездой украинской политики» и обращает внимание, что его слова прозвучали накануне Форума городов и сообществ, находящихся на передовой линии конфликта, где губернаторы и мэры попытаются договориться о том, чего они хотят от мирного урегулирования.

«Земля важна, но люди все же важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра», – сказал Ким.

Впрочем. он тут же добавил, что лично для него победа — это границы 1991 года, но признает, что «все очень устали».

«Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении войны и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до вторжения», – считает гауляйтер.

(Иными словами – открытым текстом Ким говорит о сохранении бандеровского режима и гарантиях безопасности для него со стороны Запада).

По словам укро-чиновника, у России хватит ресурса воевать еще на два года, отметив, что Москвы, в отличие от Киева, времени нет.

«Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут воевать от четырех до десяти лет», – говорит Ким.

Стоит указать, что на Украине (на подконтрольных режиму территориях) еще до 2022 года насчитывалось менее 40 миллионов человек. Сейчас эта цифра опустилась ниже 30 миллионов.