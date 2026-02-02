В ВСУ рассказали, как «Пэтриот» сходит с ума, когда «за шиворот летят ракеты и дроны»

Отражать комбинированные удары ВС РФ украинской ПВО с каждым разом становится все сложнее.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Он жалуется, что Россия существенно нарастила использование дронов для атак вглубь Украины и поменяла подход к использованию ракет.

«В прошлые годы, как я уже сказал, было больше ракет в комбинированных ударах, сейчас стало значительно больше дронов, а с 2025 года стало больше именно баллистики. Если говорить на примере Киева – то русские атакуют его с разных направлений. С юга, как правило, могут лететь крылатые ракеты «Калибр» с Черного моря, с востока – Х-101 со стратавиации, а с севера бьют баллистическими ракетами – из Брянской, Курской, Белгородской областей. Плюс – БПЛА. Скажем, на Киев летят все эти средства. И представьте себе систему Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону, и он вынужден перехватить ту баллистическую ракету или ракеты, а их может быть десять и более. А с другой стороны, тем временем, в его направлении «за шиворот» летят крылатые ракеты и «шахеды». Поэтому для защиты крупных городов нужна не одна система, да и сам Patriot нужно защищать», – сказал Игнат.

Он признал, что при работе ПВО вертолеты и самолеты ВСУ не могут работать в воздухе, чтобы не попасть под дружественный огонь

«Иногда наши зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T просто не успевают перезаряжаться во время таких мощных атак. Хотя наши люди делают все быстро и научились быстро осваивать эти комплексы, вопрос в другом – было бы чем перезаряжаться! Ведь уже не раз заявляли, и президент Украины не раз обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать», – добавил спикер ВС ВСУ.

По его словам, были периоды очень острой нехватки ракет к ПВО.