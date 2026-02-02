Пока армия не покажет крупный успех – переговоры ни к чему не приведут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переговоры по Украине не увенчаются успехом, пока российская армия не добьется убедительного успеха на поле боя, заявил в интервью «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт пояснил, что сейчас Запад пытается выставить РФ «слабой стороной», которая должна согласиться на ультимативные и невыгодные требования.

«Ни одна из сторон не примет условий противоположной. Пока ничего принципиального в этой ситуации не произойдет, говорить о продвижении нельзя», – сказал Солонников о перспективах переговоров.

Он призывает не надеяться на смену режима «изнутри Украины» и дает такой прогноз: