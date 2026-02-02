Пока армия не покажет крупный успех – переговоры ни к чему не приведут

Михаил Рябов.  
02.02.2026 11:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 472
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Переговоры по Украине не увенчаются успехом, пока российская армия не добьется убедительного успеха на поле боя, заявил в интервью «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт пояснил, что сейчас Запад пытается выставить РФ «слабой стороной», которая должна согласиться на ультимативные и невыгодные требования.

Переговоры по Украине не увенчаются успехом, пока российская армия не добьется убедительного успеха на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ни одна из сторон не примет условий противоположной. Пока ничего принципиального в этой ситуации не произойдет, говорить о продвижении нельзя», – сказал Солонников о перспективах переговоров.

Он призывает не надеяться на смену режима «изнутри Украины» и дает такой прогноз:

«Мы понимаем: идет полураспад украинского фронта. Ждем, что в одном или другом месте он развалится и может начаться широкое наступление Вооруженных сил России. Собственно, это и может быть окончанием конфликта».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить