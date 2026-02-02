Пока армия не покажет крупный успех – переговоры ни к чему не приведут
Переговоры по Украине не увенчаются успехом, пока российская армия не добьется убедительного успеха на поле боя, заявил в интервью «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.
Эксперт пояснил, что сейчас Запад пытается выставить РФ «слабой стороной», которая должна согласиться на ультимативные и невыгодные требования.
«Ни одна из сторон не примет условий противоположной. Пока ничего принципиального в этой ситуации не произойдет, говорить о продвижении нельзя», – сказал Солонников о перспективах переговоров.
Он призывает не надеяться на смену режима «изнутри Украины» и дает такой прогноз:
«Мы понимаем: идет полураспад украинского фронта. Ждем, что в одном или другом месте он развалится и может начаться широкое наступление Вооруженных сил России. Собственно, это и может быть окончанием конфликта».
