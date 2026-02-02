Вчера еще писькой на рояле играл, а теперь играет Главкома, — солдат ВСУ жестко прошелся по Зеленскому
Зеленский абсолютно не разбирается в обстановке на фронте. Он еще недавно «играл писюном на рояле», а сейчас рядится в военного стратега, скрывая неудачи.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил ВСУшник Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он – актёр, и у него очень хорошо получается в моменте, владеть эмоциональными толпами, вызывать такую эмоцию, которая будет влиять на толпу. Если надо понравиться народу, он знает, как это сделать…
Решать никаких проблем он не будет 100%, он не знает, он не владеет обстановкой. Для того чтобы владеть обстановкой, надо не просто съездить и снять видео опять про себя: «Какой ты классный». Надо вот так жить. Жить не год, жить не три года, некоторые там и по десять, я, например, тринадцатый год в этой системе кружусь. Вижу это всё, проходил это всё, анализируя это всё. Понимаете?
А не пока ты писюном по роялю, я извиняюсь, играл, а тут резко стал президентом и резко начал в спортзал ходить, снимаешь PR-кампанию, слушаешь своего PR-агента, который маску одевает тебе. Знаете, мне бы лучше бы они выходили и говорили правду. Вот так», – заявил Черный.
