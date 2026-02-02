Вчера еще писькой на рояле играл, а теперь играет Главкома, — солдат ВСУ жестко прошелся по Зеленскому

Зеленский абсолютно не разбирается в обстановке на фронте. Он еще недавно «играл писюном на рояле», а сейчас рядится в военного стратега, скрывая неудачи.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил ВСУшник Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

