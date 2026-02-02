Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не следует рассчитывать на быстрое вступление в Евросоюз, потому что первыми очередь в «предбаннике» заняли республики бывшей Югославии, напомнил в интервью газете The Independent глава МИД Италии Антонио Таяни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы для нас на первом месте. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом. 3 марта мы проведем встречу «Друзей Балкан» в Риме. 1 апреля мы будем в Белграде с министром Германии Вадефулем, чтобы выразить свою обеспокоенность Сербии. Мы поддержим Украину, которой необходимо добиться прогресса», – расставил нерадостные для Киева приоритеты министр.

Это – очередной ответ на вбросы Зеленского, который ранее заявлял о возможности уже в 2027 году получения членства в ЕС. Очевидно, так он заранее страховался на случай закономерного вопроса «громадян», ради чего были отданы сотни тысяч жизней, если Украине в мирном соглашении всё равно придётся зафиксировать потерю территорий.

Руководство Германии, ключевого союзника киевского режима, уже четко заявило, что такие сроки нереальны.

Польская Gazeta Prawna буквально недавно указывала, что в интересах Варшавы – подстрекать дальнейшее взаимное истребление русских и украинцев, поддерживая продолжение войны, не допуская Украину как конкурента на рынок ЕС.