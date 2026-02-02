«Я не в восторге, да они ничего и не смогут», – Экс-глава ЦРУ пренебрежительно оценил идею армии ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вновь обсуждаемая на фоне противоречий Вашингтона и Брюсселя идея создания отдельной армии Евросоюза не имеет перспективы.

Об этом в эфире видеоблога Geopolitics заявил американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я никогда не был уверен, что ЕС может предложить что-то в плане военного потенциала, потому что в целом это не так. У ЕС нет дополнительных батальонов, подразделений, беспилотников или чего-то ещё, что было бы создано по инициативе ЕС», – невысоко оценивает потенциал союзников Петреус.

Он уточнил, что идея самостоятельной армии европейцев без США не вызывает восторга.