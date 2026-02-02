«Я не в восторге, да они ничего и не смогут», – Экс-глава ЦРУ пренебрежительно оценил идею армии ЕС

02.02.2026 09:34
Вновь обсуждаемая на фоне противоречий Вашингтона и Брюсселя идея создания отдельной армии Евросоюза не имеет перспективы.

Об этом в эфире видеоблога Geopolitics заявил американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я никогда не был уверен, что ЕС может предложить что-то в плане военного потенциала, потому что в целом это не так. У ЕС нет дополнительных батальонов, подразделений, беспилотников или чего-то ещё, что было бы создано по инициативе ЕС», – невысоко оценивает потенциал союзников Петреус.

Он уточнил, что идея самостоятельной армии европейцев без США не вызывает восторга.

«Я не в восторге от идеи создания вооружённых сил ЕС, когда у нас уже есть НАТО со всей сложившейся структурой сил, системой управления и контроля, а также всеми вспомогательными средствами. Особенно если в этом участвует США. И мне кажется, что идея создания какой-то отдельной европейской оборонной идентичности, которая использовала бы те же силы, не имеет особого смысла», – заявил Петреус.

