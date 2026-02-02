Британия ломает голову, кем увеличить микроскопическую 70-тысячную армию – сплошные «ухилянты»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия столкнулась с проблемой: люди не горят желанием служить в армии, пишет таблоид The Mirror, ссылаясь на доклад, подготовленный членами парламента и бывшим высокопоставленным советником НАТО

В документе говорится, что Британия больше не может рассчитывать на соблюдение США статьи пятой договора НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена должно рассматриваться как нападение на всех. Авторы назвали «последним гвоздем в гроб» альянса.

«В Великобритании давно не вводилась обязательная воинская повинность, но призывы к этому становятся все громче. В новом докладе британцы названы «неподготовленными и подвергающимися нападкам», а также отмечается, что британская армия насчитывает всего 70 000 военнослужащих — это самая малочисленная численность за более чем 200 лет», – пишет газета.

Эксперт Марко Джани из Королевского колледжа Лондона признает, что многие люди вряд ли с радостью согласятся на военную службу, даже если их призовут. По его словам, это может представлять «серьезную озабоченность» для Вестминстера и «угрозу» единству во время конфликтов.