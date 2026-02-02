Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Польше продолжает расти обида после недавнего решения Киева в угоду украинским олигархам запретить экспорт металлолома, что в Варшаве считают тяжелым ударом по своей промышленности.

«Больше нет возможности получить лом из Украины. В чём опасность? Опасность в том, что мы будем искать лом на внутреннем рынке, конечно, дороже. У украинцев будет более дешевый лом на своих металлургических заводах. Ещё одно повышение цен, с которым мы не сможем справиться», — возмущается Анджей Кароль, председатель Национальной сталелитейной секции профсоюза «Солидарность».

В материале отмечается, что решение было принято Киевом без консультаций с Варшавой, и теперь польские металлургические заводы глубоко обеспокоены, поскольку у них не было времени подготовиться к смене поставщиков.

5 февраля в Остраве пройдёт акция протеста сталелитейщиков.

Католическое радио «Мария» приводит мнение профессора социологии Аркадиуша Яблоньского, который открыто высказался об эгоистичном отношении Украины к Польше.

Он напомнил, что Варшава не только поставляла оружие ВСУ, но оказывала финансовую и экономическую помощь..

Действия Киева же «сводятся лишь к сосредоточению на собственных экономических и политических интересах, без учета польских интересов», заявил профессор.

Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак указывал в недавнем интервью, что хитрые элиты Украины, сколотившие капиталы в период разборок 90-х, рассматривали Польшу как наивного соседа, от которого можно было получить выгоду, в то время как Варшава грезила о необходимости помощи «младшему брату».