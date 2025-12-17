Вице-спикер польского сейма: Мы думали, что Украина – младший брат, а в Киеве пользовались нашей наивностью

Игорь Шкапа.  
17.12.2025 10:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 550
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Хитрые элиты Украины, сколотившие капиталы в период разборок 90-х, рассматривали Польшу как наивного соседа, от которого можно было получить выгоду, в то время как Варшава грезила о необходимости помощи «младшему брату».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в программе Graffiti на канале телеканале Polsat News заявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак.

«Я считаю, что между Польшей и Украиной никогда не было настоящего партнерства… Они просто проводили свою собственную жесткую политику, преследуя свои собственные интересы. Так было до войны, так было во время войны, и я боюсь, что так будет и после войны», – сказал он.

Он считает, что по отношению к Украине польский политический класс был слишком наивен.

«К Украине относились как к младшему брату , которого нужно брать за руку, похлопывать и обнимать…Они скорее смотрят на нас , скажем так, как на немного более наивных и слабых коллег», – сказал Босак.

Он указал, что олигархические группировки на Украине, на самом деле, имеют опыт жестких действий.

«В Польше, на мой взгляд, мало кто понимает, что это значит. Эти люди смогли развернуть свои частные армии в начале войны, применить силу. Эти люди привыкли к тому, что кто-то хочет захватить их компании силой, посредством военных действий. Они действительно привыкли к такой практике, поэтому раньше сотрудничали с Россией. Сам Зеленский действовал и в Киеве, и в Москве. Это люди, которые знают все постсоветское пространство и в советский период были частью имперского аппарата советской власти, куда полякам вход был запрещен», – заявил Босак.

Он посетовал, что Украина на фоне обещаний бескорыстной помощи из Варшавы ничего не стремилась дать взамен.

«Хорошо, если это безоговорочно, то безоговорочно, тогда мы ничего вам не дадим», — обрисовал логику действий Киева польский вице-спикер.

