Подполковник СВО: ВСУ уже не вывозят – и несут критические потери в попытках контратак

Максим Столяров.  
16.12.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 558
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С февраля 2022 года только убитыми ВСУ потеряли от 800 тысяч до миллиона человек.

Об этом на канале «Книжный день» заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С февраля 2022 года только убитыми ВСУ потеряли от 800 тысяч до миллиона человек....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сложно сказать, тот или не тот [уже противник], потому что наши бойцы воюют с дронами на передовой. Но отслеживаем панические записи в соцсетях, причем это не просто ВСУшники, а это публичные украинские и боевики, и командиры, и гуманитарщики. И они во многом кричат, что им нужен мир, перемирие.

Потому что они не вывозят уже. Они видят, что воевать некому. Не хочет народ за них воевать. Дронов у них где-то, если и хватает, к сожалению, но всё равно они не могут защищать ту территорию, на которую они не хотели бы, чтобы мы туда пришли. А мы туда приходим.  Где-то, как  Северск, за неделю взяли. Это не 150 дней, это не полгода», – сказал Селиванов.

Он также прокомментировал «антикризис Зеленского» с Купянском.

«Он сфотографировался [у стелы], а сам-то в город не поехал. По очевидным причинам, потому что город находится под либо фактическим контролем, либо под огневым контролем наших войск. И говорить о том, что Купянск находится под контролем ВСУ, уже нельзя. Туда уже не сунешься.

Они пытаются отбить эти территории обратно, но это всегда им стоит очень дорого. В современном положении ВСУ отбивать наше продвижение последними мало обученными резервами – это приводит к совсем небольшому замедлению, некритичному, но и это приводит к критическим потерям в ВСУ. Грубо, речь идёт о миллионе [потери ВСУ за всё время].  Да, убитыми. От 800 тысяч до миллиона», – предположил подполковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить