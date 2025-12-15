Мы решим этот вопрос! – Мерц пообещал продавить кражу российских активов

Перед подписанием каких-то соглашений Украина должна понимать, из каких источников будет финансироваться её «восстановление».

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем делать все, чтобы найти четкие ответы на вопросы гарантий безопасности, территорий, денег, как компенсации для Украины. Просто так не появятся эти деньги. Надо понимать источник этого финансирования. Нашу позицию относительно замороженных активов все понимают», – трепался клоун.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продавить решение по конфискации российских активов.

«Хочу сказать о заморозке российских активов. Прежде всего, первое решение уже принято: российские активы на длительное время будут заморожены в Европе… На длительное время!

Как мы можем использовать эти активы для поддержки Украины? Об этом мы будем говорить на этой неделе. И думаю, что мы об этом договоримся, у нас есть правовая основа – статья 121, которая позволяет принимать решение большинством. На её основании возможно переголосовать остальные решения.

Мы понимаем, что есть страны, которые против, и для этого у нас есть инструмент квалифицированного большинства. Это будет касаться как заморозки, так и использования этих активов.

Я понимаю сомнения Бельгии и других стран, но не разделяю их. Наша цель – поддержать Украину, чтобы она и дальше могла себя защищать», – пообещал фашист.