Прибалтика, Молдова, а теперь и Германия идут по стопам Украины
В Прибалтике, Молдове, Германии и некоторых других европейских странах с каждым годом усиливаются неонацистские настроения.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Волна уголовных преследований в отношении российских граждан и соотечественников прокатилась в прибалтийских государствах. В мае 25 года полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел – и задержала немало жителей за празднование Дня Победы.
Большинство дел было возбуждено за использование георгиевских ленточек в качестве украшения на одежде и букетах цветов. Кроме того, правоохранители Латвии задерживали тех граждан, которые слушали либо исполняли песни военных лет.
В Латвии День Победы является запрещенным на государственном уровне праздником, что демонстрирует не только масштабы русофобских настроений, но и действительное отношение прибалтийских политиков к общепризнанным правам человека», – сказал Брод.
«Также День Победы был запрещен и в республике Молдова. Со стороны представителей политических кругов Запада были угрозы к дипломатам и лидерам стран, запреты на участие в праздновании 80-летия Победы в России.
И особо тревожной тенденцией является тот факт, что подобная практика в минувшем году получила распространение в Германии, которая всегда заявляла о том, что непримирима к идеологии неонацизма, но на самом деле не так.
Уроки истории забыты, и осквернение исторической памяти теперь в Германии процветает. Уголовные преследования распространялись на публичных политиков, чья деятельность и заявления были направлены против русофобской политики и агрессивной националистической деятельности», – добавил правозащитник.
