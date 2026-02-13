Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Прибалтике, Молдове, Германии и некоторых других европейских странах с каждым годом усиливаются неонацистские настроения.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Волна уголовных преследований в отношении российских граждан и соотечественников прокатилась в прибалтийских государствах. В мае 25 года полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел – и задержала немало жителей за празднование Дня Победы. Большинство дел было возбуждено за использование георгиевских ленточек в качестве украшения на одежде и букетах цветов. Кроме того, правоохранители Латвии задерживали тех граждан, которые слушали либо исполняли песни военных лет. В Латвии День Победы является запрещенным на государственном уровне праздником, что демонстрирует не только масштабы русофобских настроений, но и действительное отношение прибалтийских политиков к общепризнанным правам человека», – сказал Брод.