Украинская пропаганда обманывает обывателя, утверждая, будто у русских на фронте возникла катастрофа после того, как Илон Маск по просьбе Киева ввел регистрацию терминалов «Старлинк».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил командир дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ майор Маркиян Лопачак, занимающий также должность секретаря Львовского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

