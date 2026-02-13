Майор ВСУ: Не надо заниматься самообманом со «Старлинком», у русских есть замена
Украинская пропаганда обманывает обывателя, утверждая, будто у русских на фронте возникла катастрофа после того, как Илон Маск по просьбе Киева ввел регистрацию терминалов «Старлинк».
Об этом в эфире телеканала НТА заявил командир дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ майор Маркиян Лопачак, занимающий также должность секретаря Львовского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Конечно, это был чрезвычайно мощный удар. Но, на самом деле, у россиян есть варианты похуже, получше. Резервные варианты связи, все-таки, есть. Да, они не были столь быстро развернуты. Да, были определенные паузы, но по состоянию на данный момент они пытаются этот вакуум чем-то заполнить.
Оно замедлило несколько их, оно немного ухудшило связь, но, если говорить о полной катастрофе, что «оно все остановилось, и нет связи», – настолько не приходится.
Да, это значительные неудобства будут, я думаю, ощущаться по ударам в глубину, да, это будет ощущаться на движущихся целях, которые использовали в том числе и «Старлинк». По другим моментам, я думаю, что они все же адаптируются.
Не надо недооценивать россиян, относиться к ним, как к стране, которая не может приспособиться или не может справиться. Они веками, десятилетиями, скажем, не считались с благосостоянием своего населения, но что касается вооруженных сил, экспансии, выстраивания тоталитарной системы, которая умеет воевать, умеет бить, – здесь у них все хорошо, хорошо поставлено», – тревожится Лопачак.
