Майор ВСУ: Не надо заниматься самообманом со «Старлинком», у русских есть замена

Анатолий Лапин.  
13.02.2026 12:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 670
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Связь, Сюжет дня, Украина


Украинская пропаганда обманывает обывателя, утверждая, будто у русских на фронте возникла катастрофа после того, как Илон Маск по просьбе Киева ввел регистрацию терминалов «Старлинк».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил командир дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ майор Маркиян Лопачак, занимающий также должность секретаря Львовского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда обманывает обывателя, утверждая, будто у русских на фронте возникла катастрофа после того,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Конечно, это был чрезвычайно мощный удар. Но, на самом деле, у россиян есть варианты похуже, получше. Резервные варианты связи, все-таки, есть. Да, они не были столь быстро развернуты. Да, были определенные паузы, но по состоянию на данный момент они пытаются этот вакуум чем-то заполнить.

Оно замедлило несколько их, оно немного ухудшило связь, но, если говорить о полной катастрофе, что «оно все остановилось, и нет связи», – настолько не приходится.

Да, это значительные неудобства будут, я думаю, ощущаться по ударам в глубину, да, это будет ощущаться на движущихся целях, которые использовали в том числе и «Старлинк». По другим моментам, я думаю, что они все же адаптируются.

Не надо недооценивать россиян, относиться к ним, как к стране, которая не может приспособиться или не может справиться. Они веками, десятилетиями, скажем, не считались с благосостоянием своего населения, но что касается вооруженных сил, экспансии, выстраивания тоталитарной системы, которая умеет воевать, умеет бить, – здесь у них все хорошо, хорошо поставлено», – тревожится Лопачак.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить