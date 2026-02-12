Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все провокации, которые сегодня осуществляются руками Украины, наподобие ударов западным РСЗО по Белгороду или покушение на замглавы ГРУ генерала Алексеева – это результат работы западных спецслужб, в первую очередь, британской разведки, которые стремятся сорвать мирные переговоры.

Об этом в эфире видеоблога «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всё, что сегодня делается англичанами, в первую очередь, во вторую очередь немцами, французами, бельгийцами, голландцами, датчанами — это только одно: нужно сделать всё, чтобы сорвать малейшие возможности каких-то конструктивных достижений, за исключением обмена пленными там или обмена погибшими на тех переговорах, которые под давлением США ведутся в Абу-Даби между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами. Англичанка опять гадит, тут дело MI6. Опять же, если копнуть глубже, нам эти переговоры тоже как бы не упёрлись, да? Вот. Но мы входим в позицию Трампа, который мечтает об этих переговорах и как бы подыгрываем американцам здесь», – отметил он.