«Я уже давно не слушаю, что там говорит Россия – особенно Лавров» – генсек НАТО

Максим Столяров.  
12.02.2026 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 370
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Странам западного блока безразличны интересы России, потэтому они твёрдо намерены продолжать вооружать ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам западного блока безразличны интересы России, потэтому они твёрдо намерены продолжать вооружать ВСУ. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы бы поддержали союзника, готового направить свои силы и средства в составе коалиции желающих, если Владимир Путин не даст на это своего прямого согласия? Войска НАТО не могут быть размещены на территории Украины в рамках какого-либо мирного соглашения», – спросил ведущий.

«Я уже давно перестал прислушиваться к отдельным высказываниям российской стороны, особенно когда их озвучивает Лавров. Я хочу сказать, что за всем этим очень сложно уследить», – ответил Рютте.

Он не захотел или забыл уточнить, что условия России не менялись с февраля 2022 года, чего не скажешь о Киеве и странах Запада, публикующих варианты «мирных планов» в режиме бешеного принтера.

Зато, генсек НАТО надеется сохранить ВСУ в качестве одной из крупнейших армий Европы.

«Я знаю только, что США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, чтобы положить конец этой войне. И что частью этого процесса является безоговорочное признание всеми участниками того, что в будущем Украине потребуются надежные гарантии безопасности.

Прежде всего, это будут гарантии для ВСУ. На данный момент это одна из крупнейших регулярных армий в Европе. Кроме того, конечно, есть коалиция желающих во главе с Францией и Британией, которая вносит свой вклад в обеспечение гарантий безопасности.

США также будут так или иначе участвовать в обеспечении гарантий безопасности. Это привело к успешной встрече в Париже в декабре, на которой мы согласовали 90-95% гарантий безопасности на будущее.

Конечно, сейчас продолжаются мирные переговоры, и это тоже часть процесса. Но я думаю, мы все понимаем, что Украине нужны надежные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения», – подытожил Рютте.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить