«Я уже давно не слушаю, что там говорит Россия – особенно Лавров» – генсек НАТО
Странам западного блока безразличны интересы России, потэтому они твёрдо намерены продолжать вооружать ВСУ.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы бы поддержали союзника, готового направить свои силы и средства в составе коалиции желающих, если Владимир Путин не даст на это своего прямого согласия? Войска НАТО не могут быть размещены на территории Украины в рамках какого-либо мирного соглашения», – спросил ведущий.
«Я уже давно перестал прислушиваться к отдельным высказываниям российской стороны, особенно когда их озвучивает Лавров. Я хочу сказать, что за всем этим очень сложно уследить», – ответил Рютте.
Он не захотел или забыл уточнить, что условия России не менялись с февраля 2022 года, чего не скажешь о Киеве и странах Запада, публикующих варианты «мирных планов» в режиме бешеного принтера.
Зато, генсек НАТО надеется сохранить ВСУ в качестве одной из крупнейших армий Европы.
«Я знаю только, что США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, чтобы положить конец этой войне. И что частью этого процесса является безоговорочное признание всеми участниками того, что в будущем Украине потребуются надежные гарантии безопасности.
Прежде всего, это будут гарантии для ВСУ. На данный момент это одна из крупнейших регулярных армий в Европе. Кроме того, конечно, есть коалиция желающих во главе с Францией и Британией, которая вносит свой вклад в обеспечение гарантий безопасности.
США также будут так или иначе участвовать в обеспечении гарантий безопасности. Это привело к успешной встрече в Париже в декабре, на которой мы согласовали 90-95% гарантий безопасности на будущее.
Конечно, сейчас продолжаются мирные переговоры, и это тоже часть процесса. Но я думаю, мы все понимаем, что Украине нужны надежные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения», – подытожил Рютте.
