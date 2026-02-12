Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Странам западного блока безразличны интересы России, потэтому они твёрдо намерены продолжать вооружать ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы бы поддержали союзника, готового направить свои силы и средства в составе коалиции желающих, если Владимир Путин не даст на это своего прямого согласия? Войска НАТО не могут быть размещены на территории Украины в рамках какого-либо мирного соглашения», – спросил ведущий.

«Я уже давно перестал прислушиваться к отдельным высказываниям российской стороны, особенно когда их озвучивает Лавров. Я хочу сказать, что за всем этим очень сложно уследить», – ответил Рютте.

Он не захотел или забыл уточнить, что условия России не менялись с февраля 2022 года, чего не скажешь о Киеве и странах Запада, публикующих варианты «мирных планов» в режиме бешеного принтера.

Зато, генсек НАТО надеется сохранить ВСУ в качестве одной из крупнейших армий Европы.