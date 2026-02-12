Арестович снова переобулся – и вещает об «ужасе и растерянности» в Кремле

Елена Острякова.  
12.02.2026 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 477
 
Вооруженные силы, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Белый дом пошел в контр-наступление на Глобальный Юг – и в России якобы запаниковали.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белый дом пошел в контр-наступление на Глобальный Юг – и в России якобы запаниковали....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У меня есть гипотеза, что администрация Трампа кинула Путина. По крайней мере, так это воспринимает Путин и его окружение. Это прямо следует из слов Лаврова: мы в Анкоридже договорились, а вы, гады, не выполняете.

С другой стороны, перехват танкеров и индийский демарш по нефти. Плюс Венесуэла, плюс Иран не сегодня завтра. Это не очень похоже на систему договоренностей, зато очень похоже на американское контр-наступление на Глобальный Юг с выбиванием ключевых игроков и возможностей. Я представляю себе весь ужас и растерянность в Кремле», – вещал Арестович.

Экстремист явно передергивает факты. Как говорится в отчете ОПЕК, Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, экспорт туда составил примерно 1,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить