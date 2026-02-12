«Если согласимся на компромисс – начнётся террор и новая война» – Живов
России придется воевать снова, уже с подготовленным противником, если она согласится пойти на компромисс по Украине.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил военный волонтер и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По словам эксперта, сегодня уже понятно, что администрация США продолжает вести свою игру, вводя против России санкции и усиливая давление, а Украина не идет на компромисс.
«Мы видим, что несмотря на какие-то договорённости, непубличные, Америка продолжает вести себя абсолютно недружественно, и рассчитывать на то, что они примут какое-то соломоново решение по Украине, то есть сбалансированное, не приходится.
И мы видим по Украине, что она продолжает вести боевые действия. Поэтому сложно сейчас спрогнозировать, когда они закончатся. Они могут закончиться реально и в мае. А могут продлиться и перетечь в более крупную войну», – отметил он.
«А может произойти так, что мы махнём рукой уже на каких-то относительно неудобных условиях для себя, например, по линии фронта плюс Донбасс. Это, на мой взгляд, неудобные для России условия, хотя я так понял, что в Кремле на них согласны, подпишем, те сразу же заскочат и заведут войска НАТО продолжат вести террористическую деятельность на территории России.
Я имею в виду и телефонные мошенничества, и прямые акты терроризма и так далее, будут рассказывать, что сейчас мы перегруппируемся и уже после этого там москвитянам надаём. Придётся снова начинать боевые действия, понимаете? То есть пройдёт полгода этого шаткого мира и опять начнутся», – предупреждает Живов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: