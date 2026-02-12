«С врагом Маском всё понятно, но зачем свои же осложняют связь?!» – военкор о замедлении Телеграма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские подразделения давно ожидали отключения от Старлинка, но замедление Телеграм оказалось неожиданностью и осложнило работу.

Об этом в эфире видеоблога «Изолента live» заявил военный корреспондент Павел Кукушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Естественно, грамотные командиры понимают, что то же самое подключение к Старлинк – это все несанкционированные подключения. Рано или поздно это бы произошло. Вопрос, конечно, с ограничениями по Телеграмму. Я, может быть, что-то недопонимаю, но мне кажется, это только навредило. То есть, одно дело, когда нам враг отключает Старлинк, американцы в очередной раз показали свое истинное лицо, что никакой мир им не нужен, они работают на продолжение боевых действий, им это выгодно», – сказал Капустин.