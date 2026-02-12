«С врагом Маском всё понятно, но зачем свои же осложняют связь?!» – военкор о замедлении Телеграма

Максим Столяров.  
12.02.2026 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 925
 
Российские подразделения давно ожидали отключения от Старлинка, но замедление Телеграм оказалось неожиданностью и осложнило работу.

Об этом в эфире видеоблога «Изолента live» заявил военный корреспондент Павел Кукушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Естественно, грамотные командиры понимают, что то же самое подключение к Старлинк – это все несанкционированные подключения. Рано или поздно это бы произошло.

Вопрос, конечно, с ограничениями по Телеграмму. Я, может быть, что-то недопонимаю, но мне кажется, это только навредило. То есть, одно дело, когда нам враг отключает Старлинк, американцы в очередной раз показали свое истинное лицо, что никакой мир им не нужен, они работают на продолжение боевых действий, им это выгодно», – сказал Капустин.

«А вот когда наши же сами, я имею в виду Роскомнадзор, ограничивают действие Телеграмма – мне непонятно. Потому что это действительно очень сильно осложняет работу.

Да, есть альтернативные виды связи, но это тоже время, это определенные сложности, и тем более, что, как говорят, что Телеграм не планируют закрывать. Но, тем не менее, его замедляют.

Но ребята справляются с ограничением связи, есть другие виды. Но, честно скажу: да, это осложняет работу», – добавил он.

