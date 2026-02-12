Украину пустят за европейский стол с правом слушать и радоваться
Украинская власть лжет своему народу, когда говорит о скором вступлении в ЕС.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-вице-премьер Украины при Порошенко, глава комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она назвала «сказками» заявления диктатора Владимира Зеленского, что Украина технически будет готова к 2027 году к полноправному членству в ЕС, и говорит, что к указанному времени этого не произойдет.
«И мы должны быть честными с нашими людьми и понимать, что все блага, которыми пользуются страны – члены ЕС, на тот момент Украине не будут доступны», – заявила депутат.
Она предполагает, что в теории ЕС могут принять геополитическое решение и пойти на изменение подхода к странам-кандидатам, чтобы «заякорить Украину в необратимости нашего членства в ЕС».
«Но при этом Украина, получив место за столом, не будет иметь права голоса за этим столом. Украина, будучи за этим столом, не будет иметь доступа к внутреннему рынку ЕС в тех областях, в которых она не провела или не закончила реформы.
Например, мы сегодня уже, даже не являясь членами ЕС, получили определенный доступ к внутреннему рынку ЕС в цифровой сфере. Но это особое отдельное исключение.
Есть еще позитивы по нашему энергетическому рынку, но все другие направления остаются для нас закрытыми», – признала укро-политик.
