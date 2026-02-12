Украину пустят за европейский стол с правом слушать и радоваться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть лжет своему народу, когда говорит о скором вступлении в ЕС.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-вице-премьер Украины при Порошенко, глава комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она назвала «сказками» заявления диктатора Владимира Зеленского, что Украина технически будет готова к 2027 году к полноправному членству в ЕС, и говорит, что к указанному времени этого не произойдет.

«И мы должны быть честными с нашими людьми и понимать, что все блага, которыми пользуются страны – члены ЕС, на тот момент Украине не будут доступны», – заявила депутат.

Она предполагает, что в теории ЕС могут принять геополитическое решение и пойти на изменение подхода к странам-кандидатам, чтобы «заякорить Украину в необратимости нашего членства в ЕС».