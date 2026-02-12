«Переговоры никуда не продвинулись с 2014 года» – Бортник запросил «позитива»

Несмотря на внешнюю активную деятельность, переговоры между Москвой и Западом никуда не продвигаются.

Об этом на канале «Дикий live» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё ещё остаются те же самые несколько ключевых стратегических вопросов, по которым прогресса, уступок сторон нет. Поэтому, с одной стороны, количество встреч и документов выросло, толщина этих документов выросла, а вот внутри – всё как и было.

Вопрос гарантий безопасности, под которым кроется на самом деле вопрос раздела зон влияния, так и стоит. Как был вопрос территориального контроля, признания-непризнания, так и стоит. Как был вопрос восстановления и торговли, замороженных активов и всего остального, так он и стоит.

По технологии продвинулись далеко за это время, но по содержанию, по большому счету, стоят на месте еще с 2022, а возможно даже с 2014 года», – сказал Бортник.

«Есть распространенный тезис о том, что власти выгодно продолжение войны, потому что гарантирует власть. Но не все так просто в этом тезисе. Это выгодно только в том случае, если у тебя есть безграничный ресурс.

Потому что такая модель войны, как способ удержания власти, требует безграничного ресурса. Этого нет. В нашей системе эта власть очень ограничена.

У нас идет четвертый год войны, и смотрите, какого уровня гуманитарный кризис у нас разворачивается. Что происходит у нас с мобилизацией, и многие другие вещи. Поэтому эта модель не функциональна в длительной перспективе.

Модель мира более функциональна в длительной перспективе, но она более сложна, требует более тонких, многогранных инструментов управления. И в целом наша страна страдает от отсутствия позитивной повестки», – добавил он.

