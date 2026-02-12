Генсек НАТО: «Санду – моя старая подруга, и мы будем ей щедро помогать»

Максим Столяров.  
12.02.2026 21:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 15
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия


НАТО будет оказывать всяческое содействие президенту Молдовы Майе Санду в её антироссийском курсе.

Об этом, отвечая молдавской журналистке, на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО будет оказывать всяческое содействие президенту Молдовы Майе Санду в её антироссийском курсе. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я с огромным уважением отношусь к президенту Молдовы Майе Санду. Она мой хороший друг. Мы знакомы уже много лет. В последний раз мы общались в Копенгагене на встрече европейского политического сообщества, и она выдающийся лидер.

Я знаю, что Молдова находится в сложном положении, но она знает, что делать. И мы активно ей помогаем. Молдова, конечно же, тесно сотрудничает с Европейским Союзом», – сказал Рютте.

«НАТО поддерживает контакты с Молдовой, помогая справляться с гибридными и другими угрозами внутри страны. И, конечно же, между Молдовой и Румынией существует тесное двустороннее сотрудничество. И я думаю, что это тоже очень важно.

Россию больше беспокоит то, что Молдова идет другим путем. Это стало ясно еще во время президентских выборов, а затем и на всеобщих выборах. Молдова последовательно демонстрирует, что ваша страна идет по другому пути.

И под руководством президента Санду этот путь шаг за шагом будет вести в правильном направлении», – повторял Рютте те же слова, что звучали от европейских лидеров на украинском Майдане 12 лет назад.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить