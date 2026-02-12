Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО будет оказывать всяческое содействие президенту Молдовы Майе Санду в её антироссийском курсе.

Об этом, отвечая молдавской журналистке, на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я с огромным уважением отношусь к президенту Молдовы Майе Санду. Она мой хороший друг. Мы знакомы уже много лет. В последний раз мы общались в Копенгагене на встрече европейского политического сообщества, и она выдающийся лидер. Я знаю, что Молдова находится в сложном положении, но она знает, что делать. И мы активно ей помогаем. Молдова, конечно же, тесно сотрудничает с Европейским Союзом», – сказал Рютте.