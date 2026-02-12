Генсек НАТО: «Санду – моя старая подруга, и мы будем ей щедро помогать»
НАТО будет оказывать всяческое содействие президенту Молдовы Майе Санду в её антироссийском курсе.
Об этом, отвечая молдавской журналистке, на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я с огромным уважением отношусь к президенту Молдовы Майе Санду. Она мой хороший друг. Мы знакомы уже много лет. В последний раз мы общались в Копенгагене на встрече европейского политического сообщества, и она выдающийся лидер.
Я знаю, что Молдова находится в сложном положении, но она знает, что делать. И мы активно ей помогаем. Молдова, конечно же, тесно сотрудничает с Европейским Союзом», – сказал Рютте.
«НАТО поддерживает контакты с Молдовой, помогая справляться с гибридными и другими угрозами внутри страны. И, конечно же, между Молдовой и Румынией существует тесное двустороннее сотрудничество. И я думаю, что это тоже очень важно.
Россию больше беспокоит то, что Молдова идет другим путем. Это стало ясно еще во время президентских выборов, а затем и на всеобщих выборах. Молдова последовательно демонстрирует, что ваша страна идет по другому пути.
И под руководством президента Санду этот путь шаг за шагом будет вести в правильном направлении», – повторял Рютте те же слова, что звучали от европейских лидеров на украинском Майдане 12 лет назад.
