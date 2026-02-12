Генерал ВСУ обвиняет Зеленского: Мы пришли к кровавому пшику
Украина якобы имела шансы на успех в контрнаступлении 2023 года на Запорожском направлении, которое закончилось полным провалом.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским журналистом Александром Близнюком заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
Он вспоминает, что к 2023 году мобилизация и поставки Запада помогли ВСУ накопить существенные резервы, усиливающие наступательные возможности.
По словам генерала, изначально эти силы планировалось использовать исключительно на Запорожском направлении, но в итоге решили устроить «непонятно в чью пользу маленький Сталинград» еще и в Бахмуте (Артемовске).
«В результате пальцы [вместо кулака] ничего не пробили, имели огромное количество потерь, моральное разочарование украинского народа и мирового сообщества, потому что все наши политики трындели, как мы будем мощно наступать.
Все нам помогали просто реально безбашенно, что касается подготовки людей, техники, всего и вся. А на выходе оказался, извините, достаточно серьезный пшик, кровавый пшик», – переживал он.
«Кто в этом виноват? Виноват тот, кто принял закон, принял присягу исполнять обязанности президента, как и верховного командующего в Верховной раде. Фамилия его – Владимир Александрович Зеленский», – подытожил Кривонос.
