Украина якобы имела шансы на успех в контрнаступлении 2023 года на Запорожском направлении, которое закончилось полным провалом.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским журналистом Александром Близнюком заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он вспоминает, что к 2023 году мобилизация и поставки Запада помогли ВСУ накопить существенные резервы, усиливающие наступательные возможности.

По словам генерала, изначально эти силы планировалось использовать исключительно на Запорожском направлении, но в итоге решили устроить «непонятно в чью пользу маленький Сталинград» еще и в Бахмуте (Артемовске).

«В результате пальцы [вместо кулака] ничего не пробили, имели огромное количество потерь, моральное разочарование украинского народа и мирового сообщества, потому что все наши политики трындели, как мы будем мощно наступать.

Все нам помогали просто реально безбашенно, что касается подготовки людей, техники, всего и вся. А на выходе оказался, извините, достаточно серьезный пшик, кровавый пшик», – переживал он.