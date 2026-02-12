Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пытаясь удержать позиции под Запорожьем и устроить новое контрнаступление, главком ВСУ отвел резервы из Славянска и Краматорска.

Об этом в эфире видеоблога «Изолента live» заявил военный корреспондент Павел Кукушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы много слышим из украинских источников, что сильно увеличилось огневое давление на инфраструктуру Украины, и это основная их печаль. С другой стороны, они все как один утверждают, что на фронте ничего не меняется, что русским потребуется приблизительно 322 тысячи лет, чтобы освободить Донбасс. Как воспринимать эту информацию простым людям, которые на фронте не бывают?», – спросил ведущий.

«Эту информацию стоит воспринимать как очевидную пропаганду киевского режима, который пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Да, у нас нет стремительных продвижений, но у нас все равно фронт движется. Вчера, например, Зализничное освободили, это западнее Гуляйполя. Там сейчас Сырский собрал ударный кулак для контрнаступа, они давят там чуть севернее. Но парни держат этот удар, так же, как и держали попытку контрнаступа в районе Красноармейска и Димитрова. Понятно, противник сопротивляется достаточно отчаянно, и бои идут везде очень тяжелые. Но, тем не менее, фронт потихоньку движется», – сказал Кукушкин.