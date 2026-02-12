Сырский собрал кулак для «контрнаступа» под Запорожьем

Максим Столяров.  
12.02.2026 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 336
 
Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пытаясь удержать позиции под Запорожьем и устроить новое контрнаступление, главком ВСУ отвел резервы из Славянска и Краматорска.

Об этом в эфире видеоблога «Изолента live» заявил военный корреспондент Павел Кукушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы много слышим из украинских источников, что сильно увеличилось огневое давление на инфраструктуру Украины, и это основная их печаль. С другой стороны, они все как один утверждают, что на фронте ничего не меняется, что русским потребуется приблизительно 322 тысячи лет, чтобы освободить Донбасс. Как воспринимать эту информацию простым людям, которые на фронте не бывают?», – спросил ведущий.

«Эту информацию стоит воспринимать как очевидную пропаганду киевского режима, который пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

Да, у нас нет стремительных продвижений, но у нас все равно фронт движется. Вчера, например, Зализничное освободили, это западнее Гуляйполя.

Там сейчас Сырский собрал ударный кулак для контрнаступа, они давят там чуть севернее. Но парни держат этот удар, так же, как и держали попытку контрнаступа в районе Красноармейска и Димитрова.

Понятно, противник сопротивляется достаточно отчаянно, и бои идут везде очень тяжелые. Но, тем не менее, фронт потихоньку движется», – сказал Кукушкин.

«Мы со стороны в зоне ответственности группировки Днепр уже по пойме реки подошли 15 километров до Запорожья, поэтому Сырский и собрал этот кулак, чтобы остановить наше движение.

А собрал-то он с других направлений. Соответственно, там уже сил не будет хватать. На Константиновском направлении, где группировка Юг сейчас, в том числе бойцы добровольческого корпуса работают, там тоже есть успехи.

То есть, движение у нас есть, и что-то мне подсказывает, что к весне мы уже выйдем к Краматорску и Славянску, и начнётся операция по их освобождению. И тогда уже будет освобождена вся территория ДНР», – подытожил военкор.

