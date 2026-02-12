Арестович: Мир будет страшнее войны. Украина – метафизический банкрот

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После заключения мирного соглашения внутренние проблемы Украины обострятся.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прекращение войны в Украине не означает решения ни одной серьезной проблемы Украины. Более того, это означает их усугубление», – сказал Арестович.

Он считает, что Украина находится в цивилизационном тупике.