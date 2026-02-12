Арестович: Мир будет страшнее войны. Украина – метафизический банкрот
После заключения мирного соглашения внутренние проблемы Украины обострятся.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прекращение войны в Украине не означает решения ни одной серьезной проблемы Украины. Более того, это означает их усугубление», – сказал Арестович.
Он считает, что Украина находится в цивилизационном тупике.
«Она полностью банкрот: идеологический, мировоззренческий, метафизический, какой хотите. Война еще позволяет это сдерживать стальными канатами ТЦК, отмобилизованной армией, спецслужбами и беспримерными диктаторскими полномочиями Зеленского…
Когда война закончится, начнется демобилизация армии, снятие военного положения, народное возмущение выплеснется, а проблемы не решены, которые завели Украину в этот тупик. Война их только усугубила радикально. И никто из претендентов на политический Олимп не в состоянии эти проблемы не то, что решить, но и даже осознать», – подчеркнул Арестович.
