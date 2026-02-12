Уверенность в себе Зеленского только крепнет – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
12.02.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 48
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Зеленский ловко петляет между жерновами Трампа и «лондонским обкомом». Западным союзникам, выступающим за продолжение военной поддержки киевского режима, безразлично, что будет при этом с самой Украиной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Что будет здесь? Где окажутся русские? Где они остановятся к этому времени? «Лондонский обком» это мало волнует. Стратегия пересидеть Трампа действует. И вот – чья сторона, чья линия возьмёт вверх?», – рассуждал эксперт.

По его словам, Зеленскому более приемлема позиция «лондонского обкома».

«Он уверен, что он парень фартовый, что в очередной раз пропетляет между капельками. Но пропетляет ли страна, это уже другой вопрос. И поэтому надежды на то, что трамповский план будет реализован, сталкиваются с довольно мощным и системным противодействием.

Другой момент, в чём интрига? Включит ли, задействует ли Трамп все рычаги, включая и коррупционные скандалы, которые могут коснуться уже персонально Зеленского? Но это мы увидим в ближайшее время. И поэтому надежда на тех, кто говорил о том, что вот-вот и войну остановят, пока преждевременны», – резюмировал Зллотарев.

