Бывший рупор Евромайдана призвал объединяться для вооруженного отпора киевскому режиму 

12.02.2026 16:58
Украинская власть – это преступная группировка, которой даже вооруженным людям невозможно противостоять в одиночку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, а ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из подписчиков задал вопрос, почему украинцы не применяют оружие для защиты от беспредела ТЦК.

«Преступность организована, а вы – нет. Даже если у вас и есть оружие, мы все, к сожалению, разобщены. Мы – одиночки, даже если у кого есть оружие», – сказал Гнап.

Он напомнил, как недавно бывший ВСУшник расстрелял нескольких офицеров полиции в попытке «противостоять банде, захватившей власть», но в итоге был убит подоспевшим на помощь копам спецназом.

«Власть – это бандиты, это преступники, которые провозгласили себя элитой, правящей верхушкой, деребанят страну, заставляют выполнять их указания, которые они называют законами, постановлениями и указами. Они организованы, преступность организована, а мы – нет, к сожалению, до сих пор», – заявил Гнап.

