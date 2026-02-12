Зеленский не собирается капитулировать даже перед Трампом – украинский политолог

Игорь Шкапа.  
12.02.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 366
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Диктатор Владимир Зеленский надеется, что Европа сможет убедить Дональда Трампа отказаться от достигнутых между Россией и США договоренностей о принципах урегулирования украинской войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Диктатор Владимир Зеленский надеется, что Европа сможет убедить Дональда Трампа отказаться от достигнутых между...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, может ли украинская делегацию отправиться в Москву на переговоры. Эксперт ответил, что этот вопрос, вероятно, будет решаться в ходе переговоров представителей Украины в США, но Зеленский надеется на ряд событий, которые смогут переиграть ситуацию.

По мнению Бондаренко, украинский диктатор рассчитывал на разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, после чего якобы должна была появиться новая стратегия ЕС, а европейцы переубедят Трампа «пересмотреть дух Анкориджа».

«Заявления Лаврова – это предупреждение США, что мы не согласимся на пересмотр. Эта критика, что Зеленский вместе с европейцами попытались изнасиловать дух Анкордиджа, то просто посыл к США, что мы не примем другого варианта: было 28 пунктов, никаких 20 мы не принимаем», – отметил эксперт.

По его словам, Зеленский все-таки надеется, что будет определённый перелом в пользу Украины, но если этого не произойдет, тогда придется исходить из того, что Европа беспомощна и ничего не может предложить Киеву.

«В той ситуации Зеленский понимает, что Если Европа ничего не сможет предложить, то придется согласиться на вариант США. Зеленский воспринимает это не как капитуляцию перед Россией, а как капитуляцию перерд США», – добавил Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить