Укро-политолог объяснил, почему Зеленский совершенно не боится замерзающего народа – Бондаренко
Украинский диктатор Владимир Зеленский живет в своем мире, где, как показывает придворная социология, его обожает народ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он говорит, что Зеленский как выходец из шоу-бизнеса привык на все смотреть через призму рейтингов. Ему показывают социологию, которая демонстрирует, что украинцы все больше склоняются к компромиссам с Россией, но в то же время в этих же опросах он фигурирует как лидер рейтинга.
«Ему говорят: «Народ вас любит». И он в это верит. Он человек из шоу-бизнеса, где рейтинги определяют заработки. Чем выше рейтинг, тем выше смотрибельность программы», – сказал Бондаренко.
По его словам, в этой ситуации Зеленскому абсолютно наплевать, что кто-то замерзает в своей квартире без света и отопления, тем более, что парненры ему говорят: «Гуд, Вольдемар».
«Ему говорят, если у вас условных 30% поддержки, на выборах мы вам сделаем 50%. Он не живет страхом перед людьми, что они ему не доверяют, что его не переизберут, что ему придется отвечать перед законом. Он живет в определенном информационном пузыре», – резюмировал политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: