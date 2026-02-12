Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока продолжат накачивать Украину оружием и деньгами так долго, как это будет возможно.

Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил документалист, директор киностудии им. Николая Данилевского в г. Мариуполе Мокей Русинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рядом с нами находится страна-террорист, которой фактически уже не существует. То есть это такая страна, на которой мы можем видеть, что такое гальванизация трупа. В качестве воздуха вкачиваются деньги в нее, она еще как-то пытается жить, хотя все прекрасно понимают, что и ВВП у страны нет, что она уже куплена полностью МВФ, раздербанена уже ЦРУшниками и прочими. То есть – ни страны, ни государства, ничего уже нет. Есть полезные ископаемые, и какие-то люди, которые должны обслуживать всю эту историю. И есть этот сумасшедший еврей, который всех держит в тонусе», – сказал Русинов.

Он подчеркнул, что война продолжится, даже если все украинцы закончатся.