Война не закончится, пока Украина не будет полностью вычищена – мариупольский документалист
Страны западного блока продолжат накачивать Украину оружием и деньгами так долго, как это будет возможно.
Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил документалист, директор киностудии им. Николая Данилевского в г. Мариуполе Мокей Русинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Рядом с нами находится страна-террорист, которой фактически уже не существует. То есть это такая страна, на которой мы можем видеть, что такое гальванизация трупа.
В качестве воздуха вкачиваются деньги в нее, она еще как-то пытается жить, хотя все прекрасно понимают, что и ВВП у страны нет, что она уже куплена полностью МВФ, раздербанена уже ЦРУшниками и прочими.
То есть – ни страны, ни государства, ничего уже нет. Есть полезные ископаемые, и какие-то люди, которые должны обслуживать всю эту историю. И есть этот сумасшедший еврей, который всех держит в тонусе», – сказал Русинов.
Он подчеркнул, что война продолжится, даже если все украинцы закончатся.
«56 стран воюют против нас. Даже если это не ГУРшники хохлятские, которых обучили британцы, даже если будут это сами британцы, то все равно это продолжится.
Пока мы эту гадину не растопчем, пока мы как медведь не придем и не вычистим эту поляну, и не расставим там наши метки – ничего не остановится. Я имею в виду цель и задачи СВО», – подытожил директор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: