«Американского оружия и украинских солдат полно, деньги есть, технологии есть» – Рютте не сомневается в «справедливом завершении войны»

Максим Столяров.  
12.02.2026 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 275
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Благодаря разрушенной Украине, страны НАТО фактически провели революцию в сфере военных беспилотников.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самый яркий пример нашего сотрудничества – то, что мы делаем с Украиной. Несмотря на непрекращающиеся российские бомбардировки, Украина не только выстояла, но и продемонстрировала удивительную изобретательность.

Мы работаем над поддержкой Украины, чтобы гарантировать, что у нее есть все необходимое для защиты своего суверенитета, не в последнюю очередь ПВО. Мы также поддерживаем их невероятные инновации, в том числе в контексте БПЛА – и борьбы с ними.

Мы работаем напрямую с украинской промышленностью, поддерживая то, что производится на Украине, а также в странах-союзниках.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, который находится здесь сегодня на своей первой встрече, лидирует в этом вопросе. Это технологическая революция. Он, его команда, и храбрые солдаты, сражающиеся за свободу, находятся на переднем крае инноваций на поле боя. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их.

Вчера Федоров проинформировал нас о ситуации, и обозначил необходимость срочной поддержки Украины.

Украине нужно больше. Как я сказал президенту Зеленскому на прошлой неделе в Киеве, НАТО поддерживает Украину. Наша безопасность взаимосвязана, и мы все хотим увидеть справедливое завершение этой жестокой войны», – сказал Рютте.

«Я абсолютно уверен, что поставки жизненно важного американского вооружения на Украину продолжатся. Это касается 90% критически важных для Украины систем ПВО, в частности ЗРК «Пэтриот».

Это критически важно для Украины, поэтому я абсолютно уверен, что поставки продолжатся, и мы сможем собрать достаточно средств для этого. А вот откуда мы их возьмем, и какая часть средств пойдет на это, это уже другой вопрос», – добавил он.

