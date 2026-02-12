«Американского оружия и украинских солдат полно, деньги есть, технологии есть» – Рютте не сомневается в «справедливом завершении войны»

Благодаря разрушенной Украине, страны НАТО фактически провели революцию в сфере военных беспилотников.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Самый яркий пример нашего сотрудничества – то, что мы делаем с Украиной. Несмотря на непрекращающиеся российские бомбардировки, Украина не только выстояла, но и продемонстрировала удивительную изобретательность.

Мы работаем над поддержкой Украины, чтобы гарантировать, что у нее есть все необходимое для защиты своего суверенитета, не в последнюю очередь ПВО. Мы также поддерживаем их невероятные инновации, в том числе в контексте БПЛА – и борьбы с ними.

Мы работаем напрямую с украинской промышленностью, поддерживая то, что производится на Украине, а также в странах-союзниках.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, который находится здесь сегодня на своей первой встрече, лидирует в этом вопросе. Это технологическая революция. Он, его команда, и храбрые солдаты, сражающиеся за свободу, находятся на переднем крае инноваций на поле боя. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их.

Вчера Федоров проинформировал нас о ситуации, и обозначил необходимость срочной поддержки Украины.

Украине нужно больше. Как я сказал президенту Зеленскому на прошлой неделе в Киеве, НАТО поддерживает Украину. Наша безопасность взаимосвязана, и мы все хотим увидеть справедливое завершение этой жестокой войны», – сказал Рютте.