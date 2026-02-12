Во время энергетического перемирия Украина получила остро необходимые ракеты ПВО
Запад успел поставить Украине ракеты ПВО за время энергетического перемирия.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинцы тут замерили, что 20% негативно относятся к Трампу, но как-то не заметили, что Киев уцелел и не попал в полную гуманитарную катастрофу за счет этого пятидневного перемирия. Это было время, когда у украинской ПВО, как сказал Зеленский, не было ракет.
И Россия могла домолоть все наши ТЭС несчастные. Но они не пошли на это, честно выдержали перемирие. За это время подъехали ракеты. Это к вопросу, за кого Трамп держит Путина», – сказал Арестович.
Он считает, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский продолжает укорять обеспечившего энергетическое перемирие президента США Дональда Трампа, «потому что он не выполнил все его хотелки».
«Он скромный человек. У него небольшие желания: разгромить Россию, Путина в клетке повозить по миру, а Зеленского сделать императором украинской империи. Это же немного. Я бы попросил большего», – паясничал Арестович.
