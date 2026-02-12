Во время энергетического перемирия Украина получила остро необходимые ракеты ПВО

Елена Острякова.  
12.02.2026 21:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 124
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика


Запад успел поставить Украине ракеты ПВО за время энергетического перемирия.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад успел поставить Украине ракеты ПВО за время энергетического перемирия. Об этом бывший советник...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинцы тут замерили, что 20% негативно относятся к Трампу, но как-то не заметили, что Киев уцелел и не попал в полную гуманитарную катастрофу за счет этого пятидневного перемирия. Это было время, когда у украинской ПВО, как сказал Зеленский, не было ракет.

И Россия могла домолоть все наши ТЭС несчастные. Но они не пошли на это, честно выдержали перемирие. За это время подъехали ракеты. Это к вопросу, за кого Трамп держит Путина», – сказал Арестович.

Он считает, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский продолжает укорять обеспечившего энергетическое перемирие президента США Дональда Трампа, «потому что он не выполнил все его хотелки».

«Он скромный человек. У него небольшие желания: разгромить Россию, Путина в клетке повозить по миру, а Зеленского сделать императором украинской империи. Это же немного. Я бы попросил большего», – паясничал Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить