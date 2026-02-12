Запад успел поставить Украине ракеты ПВО за время энергетического перемирия.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы тут замерили, что 20% негативно относятся к Трампу, но как-то не заметили, что Киев уцелел и не попал в полную гуманитарную катастрофу за счет этого пятидневного перемирия. Это было время, когда у украинской ПВО, как сказал Зеленский, не было ракет.

И Россия могла домолоть все наши ТЭС несчастные. Но они не пошли на это, честно выдержали перемирие. За это время подъехали ракеты. Это к вопросу, за кого Трамп держит Путина», – сказал Арестович.