Генерал ВСУ потребовал для украинских школ российские учебники

Украина должна брать пример с России, которая наращивает число военных специалистов в стране.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским журналистом Александром Близнюком заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«В 22-м году наши враги запустили и открыли 52 дополнительные кафедры военной подготовки на базах вузов, что позволяет им в огромном количестве готовить военных специалистов для обеспечения потребностей ВС РФ на российско-украинском фронте», – сказал Кривонос.

Он жалуется, что ничего подобного и близко нет на Украине. Кроме того, генарал отдал должное запущенной в РФ программе обучения школьников управлению дронами, для чего даже «выпустили неплохой учебник».

«Уже весной, уже в этом году, когда закончится обучение, Россия будет иметь от 250 до 320 тысяч подготовленных специалистов, умеющих управлять дроном. Серьезная цифра. Сделали ли мы такое? Нет. Я несколько раз через определенных своих знакомых передавал на уровень министерств, включая министра образования, в электронном виде эти учебники.

Если не хватает клепки у министров наших, так пусть займутся чисто военно-техническим шпионажем и плагиатом, переведут на украинский язык, видеоизменят картинки и сделают уже такой же учебник для украинских школьников», – призвал Кривонос.