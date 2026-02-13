Писториус так подстрекал Украину к продолжению войны, что аж закашлялся
Евросоюз и Великобритания выделят 35 миллиардов долларов на военные нужды Киева, чтобы продолжать боевые действия против России руками украинцев, принуждая Кремль смириться с уходом исторических русских земель под НАТОвский «зонтик».
Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили по итогам встречи членов альянса в Брюсселе.
«Мы и далее будем увеличивать военную помощь Украине. Мы и дальше будем давить на Россию. Мы хотим, чтобы в 2026-й был годом окончания войны», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Дальше слово взял немецкий министр обороны Борис Писториус. Он уточнил, что даже озвученной Хили суммы в 35 млрд будет недостаточно – немец оценил потребности ВСУ в 60 млрд долларов и призвал искать дополнительные средства.
«Германия будет поддерживать вас во всём», – пообещал он.
После этого министр неожиданно прервал речь и закашлялся.
«Я прошу прощения – я тут заболел», – сослался Писториус.
Он заверил, что Германия считает приоритетными поставки систем ПВО – «Пэтриоты» и ракеты к установкам.
Писториус также пообещал передать бандеровцам «Deep-strike дроны» для ударов вглубь России.
Он сообщил, что немцы уже начали производство ВСУшных дронов на своей территории.
Украинский министр обороны Михаил Федоров, предвкушая новые «распилы», расшаркался за обещанные миллиарды.
«Путин не может нас победить на земле, поэтому он запускает десятки баллистических ракет по нашей критической инфраструктуре», – объявил укро-чиновник.
