Писториус так подстрекал Украину к продолжению войны, что аж закашлялся

Михаил Рябов.  
13.02.2026 00:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1220
 
Дзен, НАТО, Русофобия, Украина


Евросоюз и Великобритания выделят 35 миллиардов долларов на военные нужды Киева, чтобы продолжать боевые действия против России руками украинцев, принуждая Кремль смириться с уходом исторических русских земель под НАТОвский «зонтик».

Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили по итогам встречи членов альянса в Брюсселе.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы и далее будем увеличивать военную помощь Украине. Мы и дальше будем давить на Россию. Мы хотим, чтобы в 2026-й был годом окончания войны», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальше слово взял немецкий министр обороны Борис Писториус. Он уточнил, что даже озвученной Хили суммы в 35 млрд будет недостаточно – немец оценил потребности ВСУ в 60 млрд долларов и призвал искать дополнительные средства.

«Германия будет поддерживать вас во всём», – пообещал он.

После этого министр неожиданно прервал речь и закашлялся.

«Я прошу прощения – я тут заболел», – сослался Писториус.

Он заверил, что Германия считает приоритетными поставки систем ПВО  – «Пэтриоты» и ракеты к установкам.

Писториус также пообещал передать бандеровцам «Deep-strike дроны» для ударов вглубь России.

Он сообщил, что немцы уже начали производство ВСУшных дронов на своей территории.

Украинский министр обороны Михаил Федоров, предвкушая новые «распилы», расшаркался за обещанные миллиарды.

«Путин не может нас победить на земле, поэтому он запускает десятки баллистических ракет по нашей критической инфраструктуре», – объявил укро-чиновник.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить