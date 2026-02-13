Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз и Великобритания выделят 35 миллиардов долларов на военные нужды Киева, чтобы продолжать боевые действия против России руками украинцев, принуждая Кремль смириться с уходом исторических русских земель под НАТОвский «зонтик».

Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили по итогам встречи членов альянса в Брюсселе.

«Мы и далее будем увеличивать военную помощь Украине. Мы и дальше будем давить на Россию. Мы хотим, чтобы в 2026-й был годом окончания войны», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальше слово взял немецкий министр обороны Борис Писториус. Он уточнил, что даже озвученной Хили суммы в 35 млрд будет недостаточно – немец оценил потребности ВСУ в 60 млрд долларов и призвал искать дополнительные средства.

«Германия будет поддерживать вас во всём», – пообещал он.

После этого министр неожиданно прервал речь и закашлялся.

«Я прошу прощения – я тут заболел», – сослался Писториус.

Он заверил, что Германия считает приоритетными поставки систем ПВО – «Пэтриоты» и ракеты к установкам.

Писториус также пообещал передать бандеровцам «Deep-strike дроны» для ударов вглубь России.

Он сообщил, что немцы уже начали производство ВСУшных дронов на своей территории.

Украинский министр обороны Михаил Федоров, предвкушая новые «распилы», расшаркался за обещанные миллиарды.