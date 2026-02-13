Внимание читателям «ПолитНавигатора»!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку опрос подписчиков показал, что значительная часть после замедления Telegram намерена мигрировать в Max, мы запустили дублирующий канал и на этой площадке. Подписаться на него можно здесь.

Канал в Max пока что будет вестись в тестовом режиме – без фото и видео. К сожалению, «национальный мессенджер» еще достаточно сырой, и даже трансляция текстовых сообщений там сопряжена с трудностями.

Все наши остальные площадки также продолжают работу – это веб-версия «ПолитНавигатора» (у кого заблокировано – зеркало), канал в Telegram, канал в Дзен, еще один отечественный мессенджер Tam-Tam, сообщества в ВК и Одноклассниках.