Киев накроет эпидемия, если Россия продолжит разносить инфраструктуру – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
12.02.2026 23:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 191
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если российская армия продолжит наносить удары по инфраструктуре Киева, уничтожив канализационную очистную станцию, то в украинской столице начнут расти «коричневые сталактиты» из фекалий, город ждет эпидемия и массовый отток населения.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российская армия продолжит наносить удары по инфраструктуре Киева, уничтожив канализационную очистную станцию, то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия проводит классические воздушные, комбинированные операции, направленные на решение нескольких задач. Первая задача — это военная. выполняются эти воздушные операции…

Не только военная составляющая уничтожения командных пунктов, ВПК, ну и в том числе и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре. Для чего? Для того, чтобы вывести, во-первых, решить задачу уничтожить военно-промышленный комплекс или вообще всё, что связано с промышленностью…», – рассуждал он.

«Если будет принято решение в Кремле на нанесение ударов такого рода по таким объектам (канализационные очистные, – авт .), то это будет означать, что город будет пустой. Без воды.

Питьевую воду ещё как-то можно привести. А без воды, которая используется для технических нужд, а это и всё, что связано с жизнедеятельностью человека, всё, что связано с его культурой и тому подобное, через два-три дня всё зарастёт коричневыми и жёлтыми сталактитами или сталагмитами.

И второе — всё приведёт к экологической катастрофе, будет эпидемия», – заявил Стариков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить