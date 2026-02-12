Киев накроет эпидемия, если Россия продолжит разносить инфраструктуру – полковник СБУ
Если российская армия продолжит наносить удары по инфраструктуре Киева, уничтожив канализационную очистную станцию, то в украинской столице начнут расти «коричневые сталактиты» из фекалий, город ждет эпидемия и массовый отток населения.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия проводит классические воздушные, комбинированные операции, направленные на решение нескольких задач. Первая задача — это военная. выполняются эти воздушные операции…
Не только военная составляющая уничтожения командных пунктов, ВПК, ну и в том числе и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре. Для чего? Для того, чтобы вывести, во-первых, решить задачу уничтожить военно-промышленный комплекс или вообще всё, что связано с промышленностью…», – рассуждал он.
«Если будет принято решение в Кремле на нанесение ударов такого рода по таким объектам (канализационные очистные, – авт .), то это будет означать, что город будет пустой. Без воды.
Питьевую воду ещё как-то можно привести. А без воды, которая используется для технических нужд, а это и всё, что связано с жизнедеятельностью человека, всё, что связано с его культурой и тому подобное, через два-три дня всё зарастёт коричневыми и жёлтыми сталактитами или сталагмитами.
И второе — всё приведёт к экологической катастрофе, будет эпидемия», – заявил Стариков.
