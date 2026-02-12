Киев накроет эпидемия, если Россия продолжит разносить инфраструктуру – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если российская армия продолжит наносить удары по инфраструктуре Киева, уничтожив канализационную очистную станцию, то в украинской столице начнут расти «коричневые сталактиты» из фекалий, город ждет эпидемия и массовый отток населения.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия проводит классические воздушные, комбинированные операции, направленные на решение нескольких задач. Первая задача — это военная. выполняются эти воздушные операции… Не только военная составляющая уничтожения командных пунктов, ВПК, ну и в том числе и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре. Для чего? Для того, чтобы вывести, во-первых, решить задачу уничтожить военно-промышленный комплекс или вообще всё, что связано с промышленностью…», – рассуждал он.