«Нам нечего предложить России взамен» – украинцев готовят «ходить в лоток» и дальше

Удары по украинской энергетике будут продолжаться. Об этом на канале «Дикий live» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

И она не готова отказаться от этого преимущества, но наоборот пытается полностью, максимально разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру для ослабления воли Украины к сопротивлению», – сказал Бортник.

«Россия могла бы отказаться от ударов по энергетике вслед на уступки какие-то серьезные со стороны Украины. Но что мы готовы уступить? Наши удары по российской энергетике не столь эффективны, не столь тотальны. Они не создают гуманитарного кризиса в России, только в отдельных городах, как-то в Белгороде.

Поэтому, если говорить о таком размене и обмене, то мы должны обсуждать, а что аналогичное можно разменять? Пока что, поскольку этого на горизонте нет, на неделю с Трампом тогда согласился Путин, потом отпустили эту ситуацию. А пока я думаю, что остановки не будет», – добавил укро-эксперт.