«Нам нечего предложить России взамен» – украинцев готовят «ходить в лоток» и дальше
Удары по украинской энергетике будут продолжаться. Об этом на канале «Дикий live» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия считает своим преимуществом то, что она разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру, хотя она создает гуманитарный кризис.
И она не готова отказаться от этого преимущества, но наоборот пытается полностью, максимально разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру для ослабления воли Украины к сопротивлению», – сказал Бортник.
«Россия могла бы отказаться от ударов по энергетике вслед на уступки какие-то серьезные со стороны Украины. Но что мы готовы уступить? Наши удары по российской энергетике не столь эффективны, не столь тотальны. Они не создают гуманитарного кризиса в России, только в отдельных городах, как-то в Белгороде.
Поэтому, если говорить о таком размене и обмене, то мы должны обсуждать, а что аналогичное можно разменять? Пока что, поскольку этого на горизонте нет, на неделю с Трампом тогда согласился Путин, потом отпустили эту ситуацию. А пока я думаю, что остановки не будет», – добавил укро-эксперт.
Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки на фоне проблем в работе ЖКХ из-за энергетического кризиса.
