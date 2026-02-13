Британия продолжает свою многовековую игру на гражданскую войну в России, – Уралов

Анатолий Лапин.  
13.02.2026 15:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 31
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия


Британия принимала самое активное участие во всех гражданских войнах в России, не исключение и нынешняя, где одна часть России в лице бывшей Украины противостоит другой в лице Российской Федерации. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они же прекрасно понимают, что это людоедская война внутри одной культуры. Уж англичане-то, которые участвовали во всех гражданских войнах на территории России, начиная ещё со Смутного времени...

Просто те, кто живут по глобусу Украины, у них отношения с Британией начались в 1991 году, а кто знает русскую историю, тот помнит, как попытки контролировать начались ещё с периода Московской Руси…

Воевал Пётр I, все эти конфликты на Балтике, когда мы прорывались, Швеция во многом выступала как прокси Британии. Вот как сейчас выступает пост-Украина, как британский прокси…

У Британии есть давняя историческая традиция попытаться с помощью гражданской войны, которая происходит на территории исторической России, поиграть. И у неё это всегда получалось с разной степенью эффективности», – заявил Уралов.

США – такие же члены «семьи людоедов»:

«Американцы не вышли из игры, сказали одну простую мысль, что платить за это мы не будем. Оружие продавать — да, техническая помощь — да, разведка – да, но деньги — нет. Европейцы покочевряжились годик, попсиховали, их поунижали, но в результате согласились. Поэтому к этому нужно относиться как к торговле, так сказать, в благородном семействе людоедов», – сказал Уралов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить