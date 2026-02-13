Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия принимала самое активное участие во всех гражданских войнах в России, не исключение и нынешняя, где одна часть России в лице бывшей Украины противостоит другой в лице Российской Федерации. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Они же прекрасно понимают, что это людоедская война внутри одной культуры. Уж англичане-то, которые участвовали во всех гражданских войнах на территории России, начиная ещё со Смутного времени... Просто те, кто живут по глобусу Украины, у них отношения с Британией начались в 1991 году, а кто знает русскую историю, тот помнит, как попытки контролировать начались ещё с периода Московской Руси… Воевал Пётр I, все эти конфликты на Балтике, когда мы прорывались, Швеция во многом выступала как прокси Британии. Вот как сейчас выступает пост-Украина, как британский прокси… У Британии есть давняя историческая традиция попытаться с помощью гражданской войны, которая происходит на территории исторической России, поиграть. И у неё это всегда получалось с разной степенью эффективности», – заявил Уралов.

США – такие же члены «семьи людоедов»: