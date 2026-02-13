Британия продолжает свою многовековую игру на гражданскую войну в России, – Уралов
Британия принимала самое активное участие во всех гражданских войнах в России, не исключение и нынешняя, где одна часть России в лице бывшей Украины противостоит другой в лице Российской Федерации. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они же прекрасно понимают, что это людоедская война внутри одной культуры. Уж англичане-то, которые участвовали во всех гражданских войнах на территории России, начиная ещё со Смутного времени...
Просто те, кто живут по глобусу Украины, у них отношения с Британией начались в 1991 году, а кто знает русскую историю, тот помнит, как попытки контролировать начались ещё с периода Московской Руси…
Воевал Пётр I, все эти конфликты на Балтике, когда мы прорывались, Швеция во многом выступала как прокси Британии. Вот как сейчас выступает пост-Украина, как британский прокси…
У Британии есть давняя историческая традиция попытаться с помощью гражданской войны, которая происходит на территории исторической России, поиграть. И у неё это всегда получалось с разной степенью эффективности», – заявил Уралов.
США – такие же члены «семьи людоедов»:
«Американцы не вышли из игры, сказали одну простую мысль, что платить за это мы не будем. Оружие продавать — да, техническая помощь — да, разведка – да, но деньги — нет. Европейцы покочевряжились годик, попсиховали, их поунижали, но в результате согласились. Поэтому к этому нужно относиться как к торговле, так сказать, в благородном семействе людоедов», – сказал Уралов.
