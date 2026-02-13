Заболтаем Трампа переговорами, пока он не сдуется – и продолжим воевать – экс-глава МИД Украины

Задача Украины на ближайшие месяцы – заболтать президента США Дональда Трампа в переговорах, уверяя в том, что Киев настроен на мир, а тем временем дождаться, пока его позиции ослабнут из-за поражения на выборах в Конгресс, которые пройдут осенью этого года.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Огрызко, ничего страшного в том, что Трамп может публично заявить о выходе США из переговорного процесса нет, потому что американское оружейное лобби не позволит ему сделать это по факту.

«То, что он может сказать, что «мы выходим», я считаю, вполне реалистично, и это вполне может произойти, но вопрос, а мы от этого что-нибудь потеряем? А кто в Америке позволит ему не продавать оружие и не делиться разведданными? Ну, я хотел бы увидеть разговор в кабинете Трампа, когда к нему зайдут представители Lockheed Martin или Boeing, или всех других структур, занимающихся продажей оружия. Вот мне что-то кажется, что этот разговор будет идти на очень повышенных тонах. И я думаю, Дональду Трампу прекрасно и быстро объяснят, что «наши доходы — это наши доходы, и это доходы американских бизнесов здесь, в Америке»… Это не тот случай и не те интересы, на которые может наплевать тот же Трамп. Поэтому, если он политически выйдет, то я не знаю, сильно ли мы от этого проиграем. Что произойдет, если он скажет, что «у меня нет больше интереса? Ну, мы будем покупать американское оружие, покупать европейское оружие, производить свое оружие вместе с европейскими партнерами и бить по России», – рассуждал Огрызко.

Украинский экс-министр также считает, что у республиканцев во главе с Трампом нет шансов на то, чтобы получить большинство мест в Конгрессе на грядущих выборах, и после этого он будет не настолько решительным: