Заболтаем Трампа переговорами, пока он не сдуется – и продолжим воевать – экс-глава МИД Украины
Задача Украины на ближайшие месяцы – заболтать президента США Дональда Трампа в переговорах, уверяя в том, что Киев настроен на мир, а тем временем дождаться, пока его позиции ослабнут из-за поражения на выборах в Конгресс, которые пройдут осенью этого года.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Огрызко, ничего страшного в том, что Трамп может публично заявить о выходе США из переговорного процесса нет, потому что американское оружейное лобби не позволит ему сделать это по факту.
«То, что он может сказать, что «мы выходим», я считаю, вполне реалистично, и это вполне может произойти, но вопрос, а мы от этого что-нибудь потеряем? А кто в Америке позволит ему не продавать оружие и не делиться разведданными? Ну, я хотел бы увидеть разговор в кабинете Трампа, когда к нему зайдут представители Lockheed Martin или Boeing, или всех других структур, занимающихся продажей оружия.
Вот мне что-то кажется, что этот разговор будет идти на очень повышенных тонах. И я думаю, Дональду Трампу прекрасно и быстро объяснят, что «наши доходы — это наши доходы, и это доходы американских бизнесов здесь, в Америке»…
Это не тот случай и не те интересы, на которые может наплевать тот же Трамп. Поэтому, если он политически выйдет, то я не знаю, сильно ли мы от этого проиграем.
Что произойдет, если он скажет, что «у меня нет больше интереса? Ну, мы будем покупать американское оружие, покупать европейское оружие, производить свое оружие вместе с европейскими партнерами и бить по России», – рассуждал Огрызко.
Украинский экс-министр также считает, что у республиканцев во главе с Трампом нет шансов на то, чтобы получить большинство мест в Конгрессе на грядущих выборах, и после этого он будет не настолько решительным:
«Мне кажется, что Трамп фактически доживает эти последние месяцы своей такой, знаете, фантастической эйфории от того, что он имеет это монобольшинство.
Но после того, как оно исчезнет, у Трампа будут совершенно другие подходы и к демократам, и к внешней политике, и в том числе к Украине.
Поэтому я думаю, что нам нужно как раз эти месяцы выдержать любым способом. Разговорами, обещаниями, ничего не дающими переговорами. Но лишь бы продержаться до того момента, когда Трамп станет немного другим».
