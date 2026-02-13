Курсанты украинских военных академий мечтают присосаться к кормушке из «мертвых душ»

Украинская армия коррумпирована насквозь, причем это касается не только высших лиц, но и командиров на местах.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный.

Ведущий зачитал комментарии от подписчиков, которые считают, что зачастую в дезертиры записывают погибших, чтобы не платить компенсацию родне.

Романенко отметил, что он и сам о таком слышал, добавив, что при этом зачастую командиры продолжают получать зарплаты за погибших.

«Я не буду вдаваться в подробности, но да, такое есть. Вы знаете, в чём состоит это все? Это же делают командиры, которые командуют непосредственно. Я ехал когда-то в маршрутке, переезжал из точки А в точку Б. И так получилось, что два курсанта ехали из Львовской академии Сагайдачного. Им лет 18-19, но у них уже, чтобы не вдаваться полностью в подробности, были мысли о том, как быстрее, каким способом изощрённее, скажем так, добраться к кормушке.

Они уже в тот момент не заряжены тем, что на нас враг напал, что у нас там, вот, помните первые дни полномасштабной войны идейные лозунги», – сокрушается инструктор.

По его словам, «все начинается с этих академий», а в любой бригаде есть мертвые души.

«Все знают, что если человек в Буковиле отдыхает, грубо говоря, или его вообще уже в принципе нет, а командир какой-то получает себе какое-то денежное довольствие этого человека», – признал Черный.

