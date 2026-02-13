«Учтем настроения Зеленского»: укро-нацисты угрожают занять Будапешт и Тирасполь «двумя бригадами»
Украине пора двигать войска на Венгрию и Приднестровье.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога украинского полка беспилотных систем «Рейд» заявил замкомандира этого подразделения с позывным «Джанго», в прошлом ультрас-неонацист киевского «Динамо».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В определённые моменты с 22-го года мы уже давно могли положить глаз на какие-то территории вокруг нас, помочь своим государствам-союзникам.
Плавно намекаю на Молдову, которой нужно больше решимости, чтобы решить вопрос с Приднестровьем. Но могу заверить наших подписчиков, что такие вещи происходили, они имели место с 22-го года и даже недавно определенные события были, которые помогут обороноспособности юга, скажем так», – заявил нацист.
Он призывает прекратить «бесконечно пользоваться имиджем жертвы, что на нас исключительно напали, и мы обороняемся».
«Во-первых, очень прагматично сделать себе какой-то буфер безопасности, потому что мы понимаем, что присутствие российских войск, складов боеприпасов, какой-то энергетической составляющей в Приднестровье – это просто рискованная красная зона для нас с противоположной стороны от ЛБС. Это буфер безопасности, помощь союзникам.
Также очень циничное втягивание союзников наших политических в какую-то вовлеченность, чтобы они больше были вовлечены в ситуацию вокруг нас», – признает нацист.
Пригрозил он и Венгрии.
«А учитывая настроения нашего президента и военно-политического руководства относительно Венгрии, я думаю, что где-то 128-я горно-штурмовая бригада или 10-я Стрыйская спокойно могла бы уже развернуть свой пункт постоянной дислокации где-нибудь в Будапеште. Очень хороший город. Я думаю, что мы бы могли также освобождать украиноязычное население Венгрии», – трепался нацик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: