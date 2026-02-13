Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине пора двигать войска на Венгрию и Приднестровье.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога украинского полка беспилотных систем «Рейд» заявил замкомандира этого подразделения с позывным «Джанго», в прошлом ультрас-неонацист киевского «Динамо».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В определённые моменты с 22-го года мы уже давно могли положить глаз на какие-то территории вокруг нас, помочь своим государствам-союзникам. Плавно намекаю на Молдову, которой нужно больше решимости, чтобы решить вопрос с Приднестровьем. Но могу заверить наших подписчиков, что такие вещи происходили, они имели место с 22-го года и даже недавно определенные события были, которые помогут обороноспособности юга, скажем так», – заявил нацист.

Он призывает прекратить «бесконечно пользоваться имиджем жертвы, что на нас исключительно напали, и мы обороняемся».

«Во-первых, очень прагматично сделать себе какой-то буфер безопасности, потому что мы понимаем, что присутствие российских войск, складов боеприпасов, какой-то энергетической составляющей в Приднестровье – это просто рискованная красная зона для нас с противоположной стороны от ЛБС. Это буфер безопасности, помощь союзникам. Также очень циничное втягивание союзников наших политических в какую-то вовлеченность, чтобы они больше были вовлечены в ситуацию вокруг нас», – признает нацист.

Пригрозил он и Венгрии.