«Учтем настроения Зеленского»: укро-нацисты угрожают занять Будапешт и Тирасполь «двумя бригадами»

Игорь Шкапа.  
13.02.2026 18:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 471
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине пора двигать войска на Венгрию и Приднестровье.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога украинского полка беспилотных систем «Рейд» заявил замкомандира этого подразделения с позывным «Джанго», в прошлом ультрас-неонацист киевского «Динамо».

Украине пора двигать войска на Венгрию и Приднестровье. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В определённые моменты с 22-го года мы уже давно могли положить глаз на какие-то территории вокруг нас, помочь своим государствам-союзникам.

Плавно намекаю на Молдову, которой нужно больше решимости, чтобы решить вопрос с Приднестровьем. Но могу заверить наших подписчиков, что такие вещи происходили, они имели место с 22-го года и даже недавно определенные события были, которые помогут обороноспособности юга, скажем так», – заявил нацист.

Он призывает прекратить «бесконечно пользоваться имиджем жертвы, что на нас исключительно напали, и мы обороняемся».

«Во-первых, очень прагматично сделать себе какой-то буфер безопасности, потому что мы понимаем, что присутствие российских войск, складов боеприпасов, какой-то энергетической составляющей в Приднестровье – это просто рискованная красная зона для нас с противоположной стороны от ЛБС. Это буфер безопасности, помощь союзникам.

Также очень циничное втягивание союзников наших политических в какую-то вовлеченность, чтобы они больше были вовлечены в ситуацию вокруг нас», – признает нацист.

Пригрозил он и Венгрии.

«А учитывая настроения нашего президента и военно-политического руководства относительно Венгрии, я думаю, что где-то 128-я горно-штурмовая бригада или 10-я Стрыйская спокойно могла бы уже развернуть свой пункт постоянной дислокации где-нибудь в Будапеште. Очень хороший город. Я думаю, что мы бы могли также освобождать украиноязычное население Венгрии», – трепался нацик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить