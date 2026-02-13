Российская армия полностью поменяла подход к ветеранам-инвалидам – полковник РФ

Максим Столяров.  
13.02.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 767
 
Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия


Российская армия сегодня по максимуму привлекает ставших инвалидами героев, обеспечивая их тыловой работой до пенсии.

Об этом на канале «Пионер слова» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть ампутанты, которые конечности потеряли, и все такое прочее. Им предлагаются различные тыловые и административные должности, если они хотят проходить службу.

Они назначаются в военные комиссариаты, и на иные должности, которые они способны выполнять по состоянию здоровья. Здесь тоже определенное облегчение сделано, потому что ампутанту – однозначно категория D «не годен», – сказал Трухан.

«Но все прекрасно понимают, что человеку нужно дать и до пенсии дослужиться, и чтобы он на гражданке инвалидом не ходил, а в армии послужил, если он может на других должностях.

И раньше это было, но раньше более единичные случаи были. А сейчас, с начала СВО, добро на это дано», – добавил он.

 

 

