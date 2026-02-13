Российская армия полностью поменяла подход к ветеранам-инвалидам – полковник РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия сегодня по максимуму привлекает ставших инвалидами героев, обеспечивая их тыловой работой до пенсии.

Об этом на канале «Пионер слова» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть ампутанты, которые конечности потеряли, и все такое прочее. Им предлагаются различные тыловые и административные должности, если они хотят проходить службу. Они назначаются в военные комиссариаты, и на иные должности, которые они способны выполнять по состоянию здоровья. Здесь тоже определенное облегчение сделано, потому что ампутанту – однозначно категория D «не годен», – сказал Трухан.