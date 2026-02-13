«Сами виноваты» – укро-министр ответил сотням тысяч украинских пенсионеров, не получившим выплат

Сотни тысяч украинских пенсионеров и беженцев остались без положенных им по закону выплат.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В январе сотни тысяч пенсионеров не получили пенсии. Никто до сих пор не понял, почему это произошло. Хотя для большинства переселенцев пожилого возраста пенсия – это единственный источник доходов. Единственный способ хоть как-то выжить.

Мне постоянно пишут люди с вопросом – когда переселенцам наконец начнут помогать? И у меня нет ответа.

Поэтому, вопрос профильному министерству – запланировано ли увеличение помощи переселенцам?», – спросил Вельможный.