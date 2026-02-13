«Сами виноваты» – укро-министр ответил сотням тысяч украинских пенсионеров, не получившим выплат
Сотни тысяч украинских пенсионеров и беженцев остались без положенных им по закону выплат.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В январе сотни тысяч пенсионеров не получили пенсии. Никто до сих пор не понял, почему это произошло. Хотя для большинства переселенцев пожилого возраста пенсия – это единственный источник доходов. Единственный способ хоть как-то выжить.
Мне постоянно пишут люди с вопросом – когда переселенцам наконец начнут помогать? И у меня нет ответа.
Поэтому, вопрос профильному министерству – запланировано ли увеличение помощи переселенцам?», – спросил Вельможный.
По мнению министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина, пенсионеры и беженцы сами виноваты, что не проходят устроенный специально для них ежегодный бюрократический ад.
«Из миллиона граждан, в прошлом году не подали декларацию о неполучении выплат в РФ около 70 тысяч. А часть людей, около 260 тысяч, вообще не были идентифицированы» – сказал Улютин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: