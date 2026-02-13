«Сами виноваты» – укро-министр ответил сотням тысяч украинских пенсионеров, не получившим выплат

Вадим Москаленко.  
13.02.2026 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1074
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Сотни тысяч украинских пенсионеров и беженцев остались без положенных им по закону выплат.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотни тысяч украинских пенсионеров и беженцев остались без положенных им по закону выплат. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В январе сотни тысяч пенсионеров не получили пенсии. Никто до сих пор не понял, почему это произошло. Хотя для большинства переселенцев пожилого возраста пенсия – это единственный источник доходов. Единственный способ хоть как-то выжить.

Мне постоянно пишут люди с вопросом – когда переселенцам наконец начнут помогать? И у меня нет ответа.

Поэтому, вопрос профильному министерству – запланировано ли увеличение помощи переселенцам?», – спросил Вельможный.

По мнению министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина, пенсионеры и беженцы сами виноваты, что не проходят устроенный специально для них ежегодный бюрократический ад.

«Из миллиона граждан, в прошлом году не подали декларацию о неполучении выплат в РФ около 70 тысяч. А часть людей, около 260 тысяч, вообще не были идентифицированы» – сказал Улютин.

 

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить